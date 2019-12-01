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Хусаинов: «Ракицкий сыграл рукой, это 500% пенальти»

сегодня, 20:51
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча «Зенит» - «Спартак» Виталий Мешков проглядел еще один пенальти в ворота питерского клуба:

500% пенальти. Ракицкий остановил мяч рукой. Ещё одна ошибка Мешкова.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Рыжик-Мурыжик
   73 / 1000
сегодня в 22:34
Спартаковскому прихвостню лучше бы промолчать
ТОЛЬКО ВИЛКОВУ-МЕШКОВУ-ЛЕВНИКОВУ РАЗРЕШЕНО ГОВОРИТЬ ОНИ ЖЕ ЗЕНИТОВСКИЕ ПРИХВОСТНИ.
Заполярный
Заполярный ответил RIR68
   73 / 1000
сегодня в 22:30
Хусаинов просит 500, но мне кажется, ему уже и 150 будет много)))
КОМУ ТО ХВАТИТ И КАПЛИ НИКОТИНА.
Заполярный
Заполярный ответил alexNr
   73 / 1000
сегодня в 22:29
Мяч в начале попал в ногу Ракицкого, потом отлетел от ноги и попал в руку. Посмотрите внимательней эпизод! У судьей есть установка, если мяч попадает в руку отскочив от другой части тела, то не фиксировать фол. Это объяснение дал судья, и если Хусаинов не знаком с правилами то пусть держит свое мнение при себе.
ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ, У СУДЕЙ ЕСТЬ УСТАНОВКА, ДАЛЕЕ СНОСКА, НЕ СТАВИТЬ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЗЕНИТА.
RIR68
RIR68
   455 / 1000
сегодня в 22:27
Хусаинов просит 500, но мне кажется, ему уже и 150 будет много)))
Армейская душа
Армейская душа
   77 / 1000
сегодня в 22:22
А что Хусаинов так не выл когда Зе Полено рукой играл?
time out
time out
   53 / 1000
сегодня в 22:19
Пенальти был бы 1000%, если на месте Ракицкого был бы игрок Спартака. Это была бы великая радость для Вилкова.
alexNr
alexNr
сегодня в 22:07
Мяч в начале попал в ногу Ракицкого, потом отлетел от ноги и попал в руку. Посмотрите внимательней эпизод! У судьей есть установка, если мяч попадает в руку отскочив от другой части тела, то не фиксировать фол. Это объяснение дал судья, и если Хусаинов не знаком с правилами то пусть держит свое мнение при себе.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 21:48
Спартаковскому прихвостню лучше бы промолчать
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Иван Тасминский
   423 / 1000
сегодня в 21:47
Чего ты пронёс? Что за херь? Правила читал, Ракицкий сыграл рукой - это пеналь. Причём здесь момент со Спартаком вообще? Там тоже пеналь. Речь сейчас идёт про руку Ракицкого.
за попадание мяча в опорную руку пенальти не ставится, почитайте правила. Спартаковский судьишка-маразматик их явно не читал
n272nm
n272nm ответил Иван Тасминский
   162 / 1000
сегодня в 21:46
Почему вы 72ь проводите в качестве аргумента первый тайм? Ещё 72ь какие-то моменты где пенальти не ставился? Мне похер что там не ставилось и где. Игра рукой, очевидная. Вероятность что мяч так мог остановится есть, но она настолько мало, что пенальти должно было ставится, или хотя бы на Варе смотреть.
Если вам nохер, что не был поставлен пенальти в первом тайме, то все остальным nохер, что не был поставлен пенальти во втором тайме. От себя добавлю, глупо требовать пенальти за руку Ракицкого, если в ваши ворота не был поставлен пенальти за игру рукой.
mangoх12
mangoх12
   28 / 1000
сегодня в 21:42
надо смотреть
Свинельд
Свинельд
   346 / 1000
сегодня в 21:40
600% пенальти, или даже 755-780%.
Господи, какие же вы "свиньи" жалкие.
nubom
nubom ответил КЭТиК
   115 / 1000
сегодня в 21:38
В общем Спартак должен был победить.
... если бы умел играть...
Виссарионович
Виссарионович ответил Иван Тасминский
   39 / 1000
сегодня в 21:38
Вместе взятых? Ну ну.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил n272nm
   109 / 1000
сегодня в 21:35
В первом тайме рука игрока Спартака в своей штрафной тоже помешала полету мяча, однако пенальти не был назначен. Во-вторых, повтор не дает однозначного вывода, что Ракицкий, в принципе, коснулся рукой мяча. Ну и напомню чемпинский сезон Спартака, матч второго круга с Зенитом. Там Комбаров рукой прервал прострел в штрафной, однако свиньи визжали, что это не пенальти. Но я подчеркну, либо судья был обязан поставить два пенальти, первый в ворота Спартака, второй в ворота Зенита, либо не ставить пенальти, в принципе. Так что не надо скулить по поводу игры рукой.
Почему вы 72ь проводите в качестве аргумента первый тайм? Ещё 72ь какие-то моменты где пенальти не ставился? Мне похер что там не ставилось и где. Игра рукой, очевидная. Вероятность что мяч так мог остановится есть, но она настолько мало, что пенальти должно было ставится, или хотя бы на Варе смотреть.
n272nm
n272nm ответил Иван Тасминский
   162 / 1000
сегодня в 21:30
Ну а что это было? Рука Ракицкого помешала дальнейшему полёту(?) мяча, это явный пеналь.
В первом тайме рука игрока Спартака в своей штрафной тоже помешала полету мяча, однако пенальти не был назначен. Во-вторых, повтор не дает однозначного вывода, что Ракицкий, в принципе, коснулся рукой мяча. Ну и напомню чемпинский сезон Спартака, матч второго круга с Зенитом. Там Комбаров рукой прервал прострел в штрафной, однако свиньи визжали, что это не пенальти. Но я подчеркну, либо судья был обязан поставить два пенальти, первый в ворота Спартака, второй в ворота Зенита, либо не ставить пенальти, в принципе. Так что не надо скулить по поводу игры рукой.
ABir
ABir
   230 / 1000
сегодня в 21:28
Пенальти конечно был не 100%, но он мог бы изменить ход игры. Правда вони потом от этого пенальти было бы на месяц. Надо было с игры сравнивать
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Виссарионович
   109 / 1000
сегодня в 21:28
Кого и куда он тащит? В прошлом году 3-0 от Вильярреала, в этом как тащеры закончат?
Боже, что ты несёшь, открой таблицу коэффициентов, за последние года Зенит принёс в копилку очков больше всех московских клубов ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
Виссарионович
Виссарионович ответил Иван Тасминский
   39 / 1000
сегодня в 21:25
Кого и куда он тащит?
В прошлом году 3-0 от Вильярреала, в этом как тащеры закончат?
Ник Уволен
Ник Уволен
   249 / 1000
сегодня в 21:20
Стыдно, что у нас весь судейский корпус проспартаковский. Мясоед Хусаинов белены объелся.
OLESOCC
OLESOCC
   492 / 1000
сегодня в 21:19
Хуся, правила почитай!!!
iri13
iri13 ответил mat73
   287 / 1000
сегодня в 21:18
500% что матч купленый!
ТОбой что ли? а Азамат))))
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1000
сегодня в 21:18
В общем Спартак должен был победить.
iri13
iri13
   287 / 1000
сегодня в 21:16
Получили паразиты! Вообще все молодцы! Гордость! по первому тайму- мы лучше были головы на три)

..а вы можете пенальти, стыки и про придумывать..дело хорошее. позитивчик...хм.
Chilahim
Chilahim
   817 / 1000
сегодня в 21:14
Да, хусаинов же известный эксперт, который в бытность "судьей" никогда не судил против зенита... Давайте послушаем его н епредвзятое мнение
trimetil
trimetil
   284 / 1000
сегодня в 21:11
Хусаинову Спартак с 90-х годов пенсию платит, поэтому этот клоун всегда высказывается после матча Зенит - Спартак в пользу Спартака во всех спорных моментах. Еще одно доказательство, что Спартак в 90-х работал с судьями.
Е Т
Е Т
   744 / 1000
сегодня в 21:11
Что за бред ? рука опорная, куда её девать ? взлететь если только ...
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Valeriy-48
   109 / 1000
сегодня в 21:10
Сами то поняли, что написали? Читайте правила, а то, что в ворота Спартака нужно было пенальти ставит, если действительно было касание руки, то тут даже и говорить не о чем, но вроде на повторе не было, так определил ВАР...
Чего ты пронёс? Что за херь? Правила читал, Ракицкий сыграл рукой - это пеналь. Причём здесь момент со Спартаком вообще? Там тоже пеналь. Речь сейчас идёт про руку Ракицкого.
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Иван Тасминский
   839 / 1000
сегодня в 21:08
Ну а что это было? Рука Ракицкого помешала дальнейшему полёту(?) мяча, это явный пеналь.
Неужели Ракицкий играл с ампутированными руками и как это я просмотрел?
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Иван Тасминский
   839 / 1000
сегодня в 21:06
Ну а что это было? Рука Ракицкого помешала дальнейшему полёту(?) мяча, это явный пеналь.
Сами то поняли, что написали? Читайте правила, а то, что в ворота Спартака нужно было пенальти ставит, если действительно было касание руки, то тут даже и говорить не о чем, но вроде на повторе не было, так определил ВАР...
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