Хусаинов: «Ракицкий сыграл рукой, это 500% пенальти»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча «Зенит» - «Спартак» Виталий Мешков проглядел еще один пенальти в ворота питерского клуба:
500% пенальти. Ракицкий остановил мяч рукой. Ещё одна ошибка Мешкова.
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча «Зенит» - «Спартак» Виталий Мешков проглядел еще один пенальти в ворота питерского клуба:
500% пенальти. Ракицкий остановил мяч рукой. Ещё одна ошибка Мешкова.
Господи, какие же вы "свиньи" жалкие.
Господи, какие же вы "свиньи" жалкие.
В прошлом году 3-0 от Вильярреала, в этом как тащеры закончат?
В прошлом году 3-0 от Вильярреала, в этом как тащеры закончат?
..а вы можете пенальти, стыки и про придумывать..дело хорошее. позитивчик...хм.
..а вы можете пенальти, стыки и про придумывать..дело хорошее. позитивчик...хм.