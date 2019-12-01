Хусаинов: «Оздоев сфолил на Айртоне, это должен быть пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча «Зенит»- «Спартак» Виталий Мешков должен был назначить пенальти в ворота питерцев:
Оздоев фолил на Айртоне в начале второго тайма. Арбитр должен был ставить пенальти.
Ранее Хусаинов выразил мнение, что гол «Зенита» нужно было отменить.
..а кто не не сфолил?)))
..а кто не не сфолил?)))
- мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
С заслуженной победой Зенит.
- мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
С заслуженной победой Зенит.