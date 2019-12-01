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Хусаинов: «Оздоев сфолил на Айртоне, это должен быть пенальти»

сегодня, 20:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что главный судья матча «Зенит»- «Спартак» Виталий Мешков должен был назначить пенальти в ворота питерцев:

Оздоев фолил на Айртоне в начале второго тайма. Арбитр должен был ставить пенальти.

Ранее Хусаинов выразил мнение, что гол «Зенита» нужно было отменить. 

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
   292 / 1000
сегодня в 22:22
Действия Оздоева против Айртона тянет на пенальти. Во всяком случае видел такие не один раз. Вопрос в борьбе плечо в плечо. В какой степени допускается использовать динамическое усилие. То есть влетать в игрока с разгона. В поле был бы штрафной .
iri13
iri13 ответил mat73
   287 / 1000
сегодня в 21:47
Не давайте слова и этому клоуну! Всем уже видно, что он за Зенит!
а ты за СПАМ, что: замолчишь что ли.?
iri13
iri13
   287 / 1000
сегодня в 21:45

..а кто не не сфолил?)))
Ник Уволен
Ник Уволен
   249 / 1000
сегодня в 21:40
Всё ради Спартака изобрёл Мешков, а они как в той поговорке:
- мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

С заслуженной победой Зенит.
Свинельд
Свинельд
   346 / 1000
сегодня в 21:39
Да успокойтесь "свиноты", мы всё купили уже давно. Локо купил чуть попозже, а Краснодар с Ростовым - совсем недавно. Только наш "пустонародный" всё пытается найти виноватых на стороне. Хотя почти 20 с голой ж.......
ABir
ABir
   230 / 1000
сегодня в 21:31
Не стопроцентный, на усмотрение судьи
n272nm
n272nm
   162 / 1000
сегодня в 21:17
"Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж, он над нами издевался, он сумасшедший, что возьмешь!"(С) Это, как никогда, подходит сегодня к Хусаинову.
ДСА
ДСА
   202 / 1000
сегодня в 21:17
Питер купил судью.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1000
сегодня в 21:15
Хусаинов: "После матча Дзюба, проходя, случайно толкнул плечом прохожего, это должен быть пенальти"
Бубнин
Бубнин
   139 / 1000
сегодня в 21:10
Да не наливайте больше вы ему!
112910415
112910415
   50 / 1000
сегодня в 21:06
пограничный момент
Wolf77727
Wolf77727
   337 / 1000
сегодня в 20:55
вы каждую новость этого тугодума выкладывать будете?
Виссарионович
Виссарионович
   39 / 1000
сегодня в 20:52
Сколько матч тв будет показывать эти рожи в вип ложе?
kastites
kastites
   302 / 1000
сегодня в 20:48
Это говорит больной и не нормальный человек
Виссарионович
Виссарионович
   39 / 1000
сегодня в 20:42
Удивляются, как будто не знают с кем играют.
mat73
mat73 ответил Иван Тасминский
   224 / 1000
сегодня в 20:39
Не давайте слова этому клоуну, все уже поняли, что он за Спартак
Не давайте слова и этому клоуну! Всем уже видно, что он за Зенит!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   109 / 1000
сегодня в 20:38
Не давайте слова этому клоуну, все уже поняли, что он за Спартак
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