Талалаев: «Нужно ужесточить ответственность судей»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал уровень судейства арбитров в российских дивизионах в этом году:
Вообще, я уже давал себе зарок не комментировать трансферы и судейство. Но раз уж вы спросили, выскажу уверенность в том, что весну наши арбитры отработают более качественно, чем осенний отрезок. Для этого есть все предпосылки в связи с реформами, которые задумал РФС.
А проблема, на самом деле, очень острая. Мне кажется, надо ужесточить ответственность судей. Порой две-три их ошибки могут лишить тренера работы на год-два. Но мы часто видим, как арбитр, ошибаясь из тура в тур, все равно продолжает работать.
И, конечно, должна быть более-менее единая трактовка уровня жесткости в единоборствах. Встречаются судьи, при которых в принципе нельзя прессинговать. Они фиксируют по 30 фолов – ты просто рискуешь нарваться на удаление. Вот почему, кстати, «Химки» ближе к концу осени отказались от своего привычного агрессивного стиля. Мы были вынуждены подстраиваться.
И ничего хорошего в этом нет. Судьи – такие же участники процесса, как игроки и тренеры. И они тоже должны способствовать повышению качества футбола во внутрироссийских соревнованиях. А получается наоборот. Из-за такой манеры судейства мы часто наблюдаем примитив в исполнении команд, которым потом сложно перестроиться в еврокубках.
Ранее стало известно, что судьей VAR в игре «Зенит» - «Спартак» будет Михаил Вилков.
Сегодня 17:18
Правильно сказал, нужно гнать свиных судей кукуяна, безбородова, лапочкина и мешкова, которые помогают свиньям не попасть в пердив с их примитивной игрой.
Что-то ты не гонишь Вилкова? Признаешь, что зенитовский прихвостень? Ну да, своих не трогаешь.
Сегодня 17:18
Правильно сказал, нужно гнать свиных судей кукуяна, безбородова, лапочкина и мешкова, которые помогают свиньям не попасть в пердив с их примитивной игрой.
Что-то ты не гонишь Вилкова? Признаешь, что зенитовский прихвостень? Ну да, своих не трогаешь.