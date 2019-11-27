Талалаев: «Нужно ужесточить ответственность судей»

Главный тренер «Химок» прокомментировал уровень судейства арбитров в российских дивизионах в этом году:

Вообще, я уже давал себе зарок не комментировать трансферы и судейство. Но раз уж вы спросили, выскажу уверенность в том, что весну наши арбитры отработают более качественно, чем осенний отрезок. Для этого есть все предпосылки в связи с реформами, которые задумал РФС .

А проблема, на самом деле, очень острая. Мне кажется, надо ужесточить ответственность судей. Порой две-три их ошибки могут лишить тренера работы на год-два. Но мы часто видим, как арбитр, ошибаясь из тура в тур, все равно продолжает работать.

И, конечно, должна быть более-менее единая трактовка уровня жесткости в единоборствах. Встречаются судьи, при которых в принципе нельзя прессинговать. Они фиксируют по 30 фолов – ты просто рискуешь нарваться на удаление. Вот почему, кстати, «Химки» ближе к концу осени отказались от своего привычного агрессивного стиля. Мы были вынуждены подстраиваться.

И ничего хорошего в этом нет. Судьи – такие же участники процесса, как игроки и тренеры. И они тоже должны способствовать повышению качества футбола во внутрироссийских соревнованиях. А получается наоборот. Из-за такой манеры судейства мы часто наблюдаем примитив в исполнении команд, которым потом сложно перестроиться в еврокубках.