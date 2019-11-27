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Талалаев: «Нужно ужесточить ответственность судей»

вчера, 20:11

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал уровень судейства арбитров в российских дивизионах в этом году:

Вообще, я уже давал себе зарок не комментировать трансферы и судейство. Но раз уж вы спросили, выскажу уверенность в том, что весну наши арбитры отработают более качественно, чем осенний отрезок. Для этого есть все предпосылки в связи с реформами, которые задумал РФС.

А проблема, на самом деле, очень острая. Мне кажется, надо ужесточить ответственность судей. Порой две-три их ошибки могут лишить тренера работы на год-два. Но мы часто видим, как арбитр, ошибаясь из тура в тур, все равно продолжает работать.

И, конечно, должна быть более-менее единая трактовка уровня жесткости в единоборствах. Встречаются судьи, при которых в принципе нельзя прессинговать. Они фиксируют по 30 фолов – ты просто рискуешь нарваться на удаление. Вот почему, кстати, «Химки» ближе к концу осени отказались от своего привычного агрессивного стиля. Мы были вынуждены подстраиваться.

И ничего хорошего в этом нет. Судьи – такие же участники процесса, как игроки и тренеры. И они тоже должны способствовать повышению качества футбола во внутрироссийских соревнованиях. А получается наоборот. Из-за такой манеры судейства мы часто наблюдаем примитив в исполнении команд, которым потом сложно перестроиться в еврокубках.

Ранее стало известно, что судьей VAR в игре «Зенит» - «Спартак» будет Михаил Вилков

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   302 / 899
вчера в 23:46
Давно пора..
time out
time out
   60 / 899
вчера в 21:58
Багор

Сегодня 17:18
Правильно сказал, нужно гнать свиных судей кукуяна, безбородова, лапочкина и мешкова, которые помогают свиньям не попасть в пердив с их примитивной игрой.

Что-то ты не гонишь Вилкова? Признаешь, что зенитовский прихвостень? Ну да, своих не трогаешь.
mangoх12
mangoх12
   35 / 899
вчера в 21:00
давно пора .но кто же их накажет
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   135 / 899
вчера в 20:34
Все по делу, вот только вонючие отбросы против. Если у них не будет карманных вилковых, Егоровых и прочей нечисти, не видать падали чемпионства в этой эпохе человечества!
Багор
Багор
   39 / 899
вчера в 20:18
Правильно сказал, нужно гнать свиных судей кукуяна, безбородова, лапочкина и мешкова, которые помогают свиньям не попасть в пердив с их примитивной игрой.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   329 / 899
вчера в 20:17
Никакая ответственность не перевесит газовый чемодан аххах
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