Скалони: «Аргентина нуждается в Кубке Америки гораздо больше, чем Месси»

сегодня, 09:46

Главный тренер сборной Аргентины верит, что форварду удастся одержать победу в Кубке Америки в 2020 году.

Не знаю, будет ли это его последний Кубок Америки. Надеюсь, что нет. Но Аргентина нуждается в трофее гораздо больше, чем Месси. Не стану ничего обещать, но мы постараемся дойти до финала.