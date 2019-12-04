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Скалони: «Аргентина нуждается в Кубке Америки гораздо больше, чем Месси»

сегодня, 09:46

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони верит, что форварду Лионелю Месси удастся одержать победу в Кубке Америки в 2020 году.

Не знаю, будет ли это его последний Кубок Америки. Надеюсь, что нет. Но Аргентина нуждается в трофее гораздо больше, чем Месси. Не стану ничего обещать, но мы постараемся дойти до финала.

Ранее стало известно, что Скалони будет руководить сборной Аргентины в матчах отбора ЧМ-2022.

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   330 / 1006
сегодня в 11:00
Гном как якорь и обуза для сборной.
Бестрофейник и неудачник,с ним сборная ничего не выиграет.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   134 / 1006
сегодня в 10:47
С Месси до финала вряд ли получится.
Виссарионович
Виссарионович ответил Scuderia Ferrari
   31 / 1006
сегодня в 10:36
Пффф, вот у вас бомбит)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   13 / 1006
сегодня в 10:02
А за такие слова его не уволят? Поставил под сомнение величие шестикратного.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   215 / 1006
сегодня в 09:51
Чем в Месси...
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