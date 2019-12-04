Скалони: «Аргентина нуждается в Кубке Америки гораздо больше, чем Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони верит, что форварду Лионелю Месси удастся одержать победу в Кубке Америки в 2020 году.
Не знаю, будет ли это его последний Кубок Америки. Надеюсь, что нет. Но Аргентина нуждается в трофее гораздо больше, чем Месси. Не стану ничего обещать, но мы постараемся дойти до финала.
Ранее стало известно, что Скалони будет руководить сборной Аргентины в матчах отбора ЧМ-2022.
Бестрофейник и неудачник,с ним сборная ничего не выиграет.
Бестрофейник и неудачник,с ним сборная ничего не выиграет.