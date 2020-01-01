Гвардиола: «„Ливерпуль“ невероятен»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о чемпионской гонке и о «Ливерпуле»:

Необходимо работать упорнее, играть лучше и молиться. Мы всегда можем сделать то, что нам по силам. Существуют некоторые проблемы, которые мы не контролируем.

Я думаю, что у нас фантастическая команда. Люблю ее. У нас были проблемы с травмами.

«Ливерпуль» невероятен. Они являются чемпионами Европы, потеряли всего лишь два очка, так что нам придется их поздравить. Расстояние между нами не должно быть таким большим, но такова ситуация.