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Гвардиола: «„Ливерпуль“ невероятен»

сегодня, 19:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке и о «Ливерпуле»:

Необходимо работать упорнее, играть лучше и молиться. Мы всегда можем сделать то, что нам по силам. Существуют некоторые проблемы, которые мы не контролируем.

Я думаю, что у нас фантастическая команда. Люблю ее. У нас были проблемы с травмами.

«Ливерпуль» невероятен. Они являются чемпионами Европы, потеряли всего лишь два очка, так что нам придется их поздравить. Расстояние между нами не должно быть таким большим, но такова ситуация.

Ранее Гвардиола прокомментировал состояние здоровья защитника «горожан» Эмерика Ляпорта.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:47
Вторым тренером в Ливер метит....
Triem
Triem
сегодня в 20:17
Юрген знает как создавать единомышленников!
YNWA
YNWA
сегодня в 19:55
На то он и Легендарный Ливерпуль!
max74
max74
сегодня в 19:50
Да, ладно ...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:36
Пеп всё нахваливает) Думает они растают от его комплиментов и поплывут)
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