Гвардиола: «„Ливерпуль“ невероятен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке и о «Ливерпуле»:
Необходимо работать упорнее, играть лучше и молиться. Мы всегда можем сделать то, что нам по силам. Существуют некоторые проблемы, которые мы не контролируем.
Я думаю, что у нас фантастическая команда. Люблю ее. У нас были проблемы с травмами.
«Ливерпуль» невероятен. Они являются чемпионами Европы, потеряли всего лишь два очка, так что нам придется их поздравить. Расстояние между нами не должно быть таким большим, но такова ситуация.
Ранее Гвардиола прокомментировал состояние здоровья защитника «горожан» Эмерика Ляпорта.