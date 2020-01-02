Паркер: «Магуайр и Линделеф недостаточно хороши для „Манчестер Юнайтед“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о выступлениях игроков МЮ и .

Харри Магуайр и Виктор Линделеф недостаточно хороши. Я не знаю, как они собираются улучшить игру их обоих. У МЮ все еще есть игроки, которые не могут вести команду вперед, если мы говорим о защитниках. Яп Стам, Рио Фердинанд и Неманья Видич были жизненно важной частью побеждавшего «Манчестер Юнайтед».

Многие говорят о том, сколько денег МЮ должен потратить, чтобы привлечь новых защитников. Но они не думают о том, захотят ли действительно игроки сейчас переезжать на «Олд Траффорд».

Магуайр играет нормально. Он не выделяется среди других игроков и не стоит тех денег, что за него заплатила команда. Ты смотришь на кого-то вроде Вирджила ван Дейка, который совершенно точно стоит заплаченных за него денег, и можно даже сказать, что он превзошел эту сумму.

Я не думаю, что стоило тратить огромные деньги на Магуайра. На них давило то, что предыдущий тренер хотел его приобрести. Не стоило тратить такие деньги.

На «Юнайтед» также давили, чтобы они избавились от Криса Смоллинга. Теперь, глядя на то, как он хорош в «Роме», это может считаться ошибкой.