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Паркер: «Магуайр и Линделеф недостаточно хороши для „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 15:36

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер поделился мыслями о выступлениях игроков МЮ Харри Магуайра и Виктора Линделефа.

Харри Магуайр и Виктор Линделеф недостаточно хороши. Я не знаю, как они собираются улучшить игру их обоих. У МЮ все еще есть игроки, которые не могут вести команду вперед, если мы говорим о защитниках. Яп Стам, Рио Фердинанд и Неманья Видич были жизненно важной частью побеждавшего «Манчестер Юнайтед».

Многие говорят о том, сколько денег МЮ должен потратить, чтобы привлечь новых защитников. Но они не думают о том, захотят ли действительно игроки сейчас переезжать на «Олд Траффорд».

Магуайр играет нормально. Он не выделяется среди других игроков и не стоит тех денег, что за него заплатила команда. Ты смотришь на кого-то вроде Вирджила ван Дейка, который совершенно точно стоит заплаченных за него денег, и можно даже сказать, что он превзошел эту сумму.

Я не думаю, что стоило тратить огромные деньги на Магуайра. На них давило то, что предыдущий тренер хотел его приобрести. Не стоило тратить такие деньги.

На «Юнайтед» также давили, чтобы они избавились от Криса Смоллинга. Теперь, глядя на то, как он хорош в «Роме», это может считаться ошибкой.

Ранее другой экс-игрок МЮ Робин ван Перси подверг критике главного тренера «манкунианцев» Оле-Гуннара Сульшера

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dzvinka
dzvinka ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 19:07
Это же надо купить косячника за 80 млн евро
ой чую для них не он первый, не он последний))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:06
Как, у Магуайра же... английский паспорт, как вы смеете?
А разве перед покупкой скауты просматривая его матчи не видели, что этот самый Магуайер в 80% выиграных единоборств использовал свои грабли как инструмент достижения цели... и арбитры тупо закрывали на это глаза. А сейчас бац - ВАР, граблями особо не помахать и не поцеплять мимо пробегающих реальных топарей - ведь будут свистеть, наказывать, даже если и не всегда.
И Магуйер резко стал... обычным Линделефом каким-нить.
Иными словами, играя с руками он Лев Толстой, а без рук - сами знаете кто)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:57
Все, за последние годы кого они покупают, становятся идиотами. Вывод - убрать кто за это отвечает.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 15:38
Это же надо купить косячника за 80 млн евро
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