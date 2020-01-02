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Ванда Нара рассказала о кризисе Икарди в «Интере»

сегодня, 15:10

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, который в данный момент выступает в ПСЖ на правах аренды, рассказала о кризисе форварда в итальянском клубе.

У Мауро раньше был один человек, которому он слепо доверял, он был ему почти вторым отцом. Однажды, покупая квартиру, он увидел, что деньги от его спонсора ему были недоступны, потому что они отошли его менеджеру: он заставил подписать Икарди контракт на английском языке. В этом контракте было сказано, что его менеджеру отходят все права на имидж. Мой муж был в кризисе, он больше никому не доверял, он хотел закончить играть в футбол.

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Все комментарии
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 19:33
При том что в интере одни жулики и вокруг интера тоже)
Не гони так на Ванду и Интер. Тебе ли про жуликов судить???
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:02
Спасибо, Костя. С Новым Годом и крутого тебе года)
Я уверен что так и будет. Твоя аналитика никогда не подводила)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 17:57
Не вижу смысла задавать вопросы о мужестве каталонцам, которых сражает наповал пластиковая бутылка. Аха-ха) С Новым Годом тебя, лучший аналитик соккера. Только успехов в новом году!
Спасибо, Костя. С Новым Годом и крутого тебе года)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Makcum
сегодня в 17:23
Кто писал заголовок, при чем тут Интер???
При том что в интере одни жулики и вокруг интера тоже)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:22
Для тебя Макси, который шпилил домработницу, когда рядом спала жена с младенцем, или который отказался от троих детей - мужик?)
Не вижу смысла задавать вопросы о мужестве каталонцам, которых сражает наповал пластиковая бутылка. Аха-ха)

С Новым Годом тебя, лучший аналитик соккера. Только успехов в новом году!
neomessi
neomessi ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:26
Чувак я не знаю что там было, и может макси и шпилил домработницу но вкурсе того что Ванда ушла к Икарди.
Makcum
Makcum
сегодня в 16:25
Кто писал заголовок, при чем тут Интер???
cska plus
cska plus
сегодня в 16:16
Ванда крепко отмечает Новый год.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил neomessi
сегодня в 16:06
Ну наверно когда Макс поймал тебя с Икарди ,для него твои прелести тоже были недоступны. Так как Макси тоже подписал контракт, что все права жены переходят Икарди. И у Макси был кризис.
Для тебя Макси, который шпилил домработницу, когда рядом спала жена с младенцем, или который отказался от троих детей - мужик?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил neomessi
сегодня в 16:05
Ну наверно когда Макс поймал тебя с Икарди ,для него твои прелести тоже были недоступны. Так как Макси тоже подписал контракт, что все права жены переходят Икарди. И у Макси был кризис.
В реальности, наоборот, Ванда поймала мужа, когда он шпилил домработницу - вернее, не поймала, а домработница подала на Макси в суд на изнасилование, и Макси пришлось в суде продемонстрировать все их переписки, где было ясно, что он постоянно шпилил ее полюбовно, когда Нара спала в соседней комнате с детьми. Когда они уже разводились из-за этого, у Нары начался роман с Мауро.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:30
Хрень какую-то несёт.
neomessi
neomessi
сегодня в 15:23
Ну наверно когда Макс поймал тебя с Икарди ,для него твои прелести тоже были недоступны. Так как Макси тоже подписал контракт, что все права жены переходят Икарди. И у Макси был кризис.
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