Ванда Нара рассказала о кризисе Икарди в «Интере»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» , который в данный момент выступает в ПСЖ на правах аренды, рассказала о кризисе форварда в итальянском клубе.

У Мауро раньше был один человек, которому он слепо доверял, он был ему почти вторым отцом. Однажды, покупая квартиру, он увидел, что деньги от его спонсора ему были недоступны, потому что они отошли его менеджеру: он заставил подписать Икарди контракт на английском языке. В этом контракте было сказано, что его менеджеру отходят все права на имидж. Мой муж был в кризисе, он больше никому не доверял, он хотел закончить играть в футбол.