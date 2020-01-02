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Ибрагимович: «Наконец-то я в „Милане“. Жди меня, „Сан-Сиро“»

сегодня, 14:55

Нападающий Златан Ибрагимович поделился эмоциями от перехода в «Милан». 38-летний шведский форвард прибыл в Милан и проходит медобследование на базе «росоннери», успев пообщаться с журналистами.

Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Мы заставим «Сан-Сиро» снова прыгать.

Я помню, что был здесь, в том же самом месте, много лет назад. Самое главное, что я здесь, я очень счастлив. Я всегда говорил, что это мой дом, и наконец-то я вернулся. Я уже был в других клубах за это время, но я вернулся, и это самое главное.

Наконец-то я здесь, жди меня, «Сан-Сиро».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 16:30
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 16:14
    Ну, будем смотреть. У меня как-то не шибко много оптимизма по поводу возвращения Златана.
    MaxRnD
    MaxRnD
    сегодня в 15:57
    Жги, Златан
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 15:45
    Форза, россонери!!!
    Doping87
    Doping87
    сегодня в 15:34
    Жги Ибра, а мы полюмуемся!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 15:30
    Не люблю росонерскую помойку, но приход носатого усилит серию А.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 15:18
    Успехов!
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 15:06
    давай Ибра,твой выход.
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