Ибрагимович: «Наконец-то я в „Милане“. Жди меня, „Сан-Сиро“»

Нападающий поделился эмоциями от перехода в «Милан». 38-летний шведский форвард прибыл в Милан и проходит медобследование на базе «росоннери», успев пообщаться с журналистами.

Я всегда говорил, что это мой дом, и, наконец, я вернулся. Мы заставим «Сан-Сиро» снова прыгать.

Я помню, что был здесь, в том же самом месте, много лет назад. Самое главное, что я здесь, я очень счастлив. Я всегда говорил, что это мой дом, и наконец-то я вернулся. Я уже был в других клубах за это время, но я вернулся, и это самое главное.

Наконец-то я здесь, жди меня, «Сан-Сиро».