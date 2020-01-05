МЮ хочет приобрести двух игроков «Вулверхэмптона»

сегодня, 17:14

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено совершить трансфер двух футболистов «Вулверхэмптона».

Этими игроками являются полузащитник «волков» и форвард этого же клуба . 22-летний португалец оценивается в 50 миллионов евро, а за 28-летнего мексиканца «Вулверхэмптон» просит 42 млн евро.

Ранее сообщалось, что Невешем пристально интересуется «Ювентус».