МЮ хочет приобрести двух игроков «Вулверхэмптона»

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено совершить трансфер двух футболистов «Вулверхэмптона».
Этими игроками являются полузащитник «волков» Рубен Невеш и форвард этого же клуба Рауль Хименес. 22-летний португалец оценивается в 50 миллионов евро, а за 28-летнего мексиканца «Вулверхэмптон» просит 42 млн евро.
Ранее сообщалось, что Невешем пристально интересуется «Ювентус».
07.01 Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено совершить трансфер двух футболистов «Вулверхэмптона».
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А не, показалось )))
07.01 Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено совершить трансфер двух футболистов «Вулверхэмптона».
===============================
А не, показалось )))