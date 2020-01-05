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МЮ хочет приобрести двух игроков «Вулверхэмптона»

сегодня, 17:14

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено совершить трансфер двух футболистов «Вулверхэмптона».

Этими игроками являются полузащитник «волков» Рубен Невеш и форвард этого же клуба Рауль Хименес. 22-летний португалец оценивается в 50 миллионов евро, а за 28-летнего мексиканца «Вулверхэмптон» просит 42 млн евро.

Ранее сообщалось, что Невешем пристально интересуется «Ювентус».

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:54
Вокруг МЮ слухов больше чем даже у Милана)))
Strikers188
Strikers188
сегодня в 17:36
Надо было 2 дня назад их покупать, возможно и не было бы переигровки. Ну или в крайнем случае МЮ смогли бы хоть удар в створ волков нанести.
Rizo1
Rizo1
сегодня в 17:35
Хотят ослабить прямого конкурента за шестую строчку...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:33
Эти игроки с тренером в комплекте идут)
youtomee
youtomee
сегодня в 17:27
они у Эшпириту Санту играют, а в МЮ с них особого толку может не быть, логичнее было бы сразу направить взор на тренера волков, а он бы потом и игроков подтянул каких надо
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:20
06.01. Сульшер после кубкового матча с Вулверхемптоном: "Переигровка лучше, чем вылет."
07.01 Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено совершить трансфер двух футболистов «Вулверхэмптона».

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А не, показалось )))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:19
МЮ надо приобрести тренера. Настоящего.
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