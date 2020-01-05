«Милан» собирается подписать Матича, Паредеса или Мейте

Руководство «Милана» намерено усилить полузащиту команды игроком «Манчестер Юнайтед» Неманьей Матичем. По данным итальянской прессы, «красно-черные», вероятно, попытаются приобрести этого футболиста уже в январе. Вместе с тем высокая зарплата Матича может воспрепятствовать его переходу в «Милан».
В качестве альтернативных вариантов усиления полузащиты «россонери» рассматривают Леандро Паредеса из «Пари Сен-Жермен» и Суалихо Мейте из «Торино».
Также состав «Милана» может пополнить защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо. Ранее сообщалось, что игрок согласился перейти в итальянский клуб.