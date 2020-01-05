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«Милан» собирается подписать Матича, Паредеса или Мейте

сегодня, 14:56

Руководство «Милана» намерено усилить полузащиту команды игроком «Манчестер Юнайтед» Неманьей Матичем. По данным итальянской прессы, «красно-черные», вероятно, попытаются приобрести этого футболиста уже в январе. Вместе с тем высокая зарплата Матича может воспрепятствовать его переходу в «Милан».

В качестве альтернативных вариантов усиления полузащиты «россонери» рассматривают Леандро Паредеса из «Пари Сен-Жермен» и Суалихо Мейте из «Торино».

Также состав «Милана» может пополнить защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо. Ранее сообщалось, что игрок согласился перейти в итальянский клуб.

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prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 15:03
с концепцией забирать ветеранов и незаигравших условных "топарей" глупо надеяться на стабильные результаты, мало того что игру не построишь,так еще и молодежь будет просиживать в запасе или гонять в аренды
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