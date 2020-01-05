«Милан» собирается подписать Матича, Паредеса или Мейте

сегодня, 14:56

Руководство «Милана» намерено усилить полузащиту команды игроком «Манчестер Юнайтед» . По данным итальянской прессы, «красно-черные», вероятно, попытаются приобрести этого футболиста уже в январе. Вместе с тем высокая зарплата Матича может воспрепятствовать его переходу в «Милан».

В качестве альтернативных вариантов усиления полузащиты «россонери» рассматривают из «Пари Сен-Жермен» и из «Торино».

Также состав «Милана» может пополнить защитник «Барселоны» . Ранее сообщалось, что игрок согласился перейти в итальянский клуб.