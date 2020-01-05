«Ювентус» планирует пригласить Гвардиолу и подписать Мбаппе

В «Ювентусе» рассматривают возможность существенных перемен в команде. Руководство туринцев планирует уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера и намерено пригласить на его место наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, сообщила Repubblica.
Отмечается, что Гвардиола может возглавить «Юве» следующим летом. Кроме того, «старая синьора» намерена летом усилиться форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
Ранее стало известно, что «Ювентус» интересуется полузащитником «Баварии» Тьяго Алькантарой. Чтобы получить этого игрока, туринцы готовы отдать взамен полузащитника Эмре Джана.
Там минимум 250 штук надо будет заплатить шейхам)
А Юве обычно игроков бесплатно берут..
Там минимум 250 штук надо будет заплатить шейхам)
А Юве обычно игроков бесплатно берут..