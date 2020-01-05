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«Ювентус» планирует пригласить Гвардиолу и подписать Мбаппе

сегодня, 16:04

В «Ювентусе» рассматривают возможность существенных перемен в команде. Руководство туринцев планирует уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера и намерено пригласить на его место наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, сообщила Repubblica.

Отмечается, что Гвардиола может возглавить «Юве» следующим летом. Кроме того, «старая синьора» намерена летом усилиться форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

Ранее стало известно, что «Ювентус» интересуется полузащитником «Баварии» Тьяго Алькантарой. Чтобы получить этого игрока, туринцы готовы отдать взамен полузащитника Эмре Джана.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Raamtvall
сегодня в 17:01
Мешок от постоянных просёров бомбанул не на шутку. Ещё надо Бартомеу из Каталонии выписать, чтобы ещё пуще судеек скупал и с соперниками за кулисами договаривался, и будет полный сет "Ультимативный мешок".
Вряд ли Абиссо, Мариани, Лепен и Орсато разорвут контракты с принтером. Скомина с Ливерпулем. Оливер, Чакир, Кашшаи с Реалом, а Айтекин с Барселоной. Аха-ха)
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 16:55
Мешок от постоянных просёров бомбанул не на шутку. Ещё надо Бартомеу из Каталонии выписать, чтобы ещё пуще судеек скупал и с соперниками за кулисами договаривался, и будет полный сет "Ультимативный мешок".
juvenale
juvenale ответил NOVA
сегодня в 16:52
руки прочь от мбаппе, да и сам он лучше в Реал пойдет чем к старикам!!!
к старикам)))
juvenale
juvenale ответил dimagas2
сегодня в 16:51
Ага и Земля плоская))
на трех черепахах хахаха
juvenale
juvenale ответил Red_team
сегодня в 16:50
Погба, Мбаппе, Алькантара... старушке пора спуститься на грешную землю, а то совсем во влажные мечты упорхнули
каждый день новое имя хаха журналюгам просто нечего делать
juvenale
juvenale
сегодня в 16:50
Так лысый шарлатан с более дорогими и сильными составами обделывается в лч каждый год, зачем он Юве))))
karna-vera
karna-vera
сегодня в 16:48
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:48
вухахах ну и новость... Пепка обанкронит старуху
NOVA
NOVA
сегодня в 16:45
руки прочь от мбаппе, да и сам он лучше в Реал пойдет чем к старикам!!!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:34
Представляю как бомбанёт у хейтеров. Аха-ха)
Икебод
Икебод
сегодня в 16:29
Откуда деньги?
Red_team
Red_team
сегодня в 16:28
Погба, Мбаппе, Алькантара... старушке пора спуститься на грешную землю, а то совсем во влажные мечты упорхнули
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 16:26
Лысый в кабинет ни пойдет,да и зулус к гею тоже)))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:20
Большей глупости невозможно придумать!
dimagas2
dimagas2 ответил Бубнин
сегодня в 16:20
Ну это только если у них с Миранчуком ничего не выйдет..
Мбаппе тока запасной вариант)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:14
Ну это только если у них с Миранчуком ничего не выйдет..
cska plus
cska plus
сегодня в 16:11
Во как!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 16:11
Если в Ювентус придёт Камерунский Эму ,возникает вопрос -а кто будет пахать на Роналду и Камерунского Эму,они лодыри в развитии атак?????????
Groove000
Groove000
сегодня в 16:09
Лол
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:07
Вряд ли они потянут Мбаппе.
Там минимум 250 штук надо будет заплатить шейхам)
А Юве обычно игроков бесплатно берут..
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:06
Спасибо поржал,какой мбаппи ?какой гвардиола?юве легче судьям платить 200лярдов
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:05
Ага и Земля плоская))
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