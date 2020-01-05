«Ювентус» планирует пригласить Гвардиолу и подписать Мбаппе

сегодня, 16:04

В «Ювентусе» рассматривают возможность существенных перемен в команде. Руководство туринцев планирует уволить с поста главного тренера и намерено пригласить на его место наставника «Манчестер Сити» , сообщила Repubblica.

Отмечается, что Гвардиола может возглавить «Юве» следующим летом. Кроме того, «старая синьора» намерена летом усилиться форвардом «Пари Сен-Жермен» .

Ранее стало известно, что «Ювентус» интересуется полузащитником «Баварии» . Чтобы получить этого игрока, туринцы готовы отдать взамен полузащитника .