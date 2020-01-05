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«Барселона» прошлой зимой могла подписать Холанда, но взяла Боатенга

сегодня, 15:24

Пресса сообщает, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был одним из кандидатов на переход в «Барселону» в январе 2019 года.

Каталонский клуб прошлой зимой искал игрока для ротации. Каталонцы рассматривали вариант приобретения Холанда, который тогда выступал за «Мольде». В конечном итоге боссы «Барселоны» решили взять в аренду форварда «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, поскольку посчитали, что норвежец на тот момент был ещё слишком неопытным футболистом.

В «Барселоне» Боатенг провёл всего четыре матча.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:27
Ложанулись уефалоншики
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:25
А в этом сезоне могли подписать Мбаппе,но подняли 3 раза З\П гному)))
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