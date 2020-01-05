«Барселона» прошлой зимой могла подписать Холанда, но взяла Боатенга

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Пресса сообщает, что нападающий дортмундской «Боруссии» был одним из кандидатов на переход в «Барселону» в январе 2019 года.

Каталонский клуб прошлой зимой искал игрока для ротации. Каталонцы рассматривали вариант приобретения Холанда, который тогда выступал за «Мольде». В конечном итоге боссы «Барселоны» решили взять в аренду форварда «Сассуоло» , поскольку посчитали, что норвежец на тот момент был ещё слишком неопытным футболистом.

В «Барселоне» Боатенг провёл всего четыре матча.