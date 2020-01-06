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Клопп: «Кертис Джонс невероятен, он 100% будет играть в „Ливерпуле“»

сегодня, 13:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре 18-летнего полузащитника «красных» Кертиса Джонса во встрече 3-го раунда Кубка Англии против «Эвертона»:

Мне понравился его блестящий гол. Все меня спрашивают о Кертисе, но было много других сильных индивидуальных выступлений.

Он является невероятным футболистом, скаузером, который очень уверен и не может дождаться, когда будет играть в первой команде. Очень хороший футболист, знаю его три с половиной года.

Если не случится форс-мажора, то он 100% будет играть в составе «Ливерпуля». Ему еще есть чему поучиться, но мы порой забываем, что ему всего лишь 18 лет. Невероятно.

В Германии он бы еще играл в молодежной команде из-за системы, действующей там. Здесь же он в составе основной команды.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:30
Если будет играть как вчера то да
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