Бывший игрок «Ливерпуля» Никол призвал «Арсенал» не покупать Боатенга

Бывший игрок «Ливерпуля» заявил, что «Арсеналу» не следует пытаться приобрести защитника «Баварии» , сообщает источник со ссылкой на ESPN FC.

Давайте будем честны, он прошел свой пик. Когда были разговоры о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», 18 месяцев назад, мы говорили то же самое, я точно говорил то же самое. Он миновал свой пик, он не выходил в основном составе «Баварии» регулярно, и с того времени ситуация не изменилась.