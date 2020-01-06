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Бывший игрок «Ливерпуля» Никол призвал «Арсенал» не покупать Боатенга

сегодня, 09:29

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Никол заявил, что «Арсеналу» не следует пытаться приобрести защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает источник со ссылкой на ESPN FC.

Давайте будем честны, он прошел свой пик. Когда были разговоры о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», 18 месяцев назад, мы говорили то же самое, я точно говорил то же самое. Он миновал свой пик, он не выходил в основном составе «Баварии» регулярно, и с того времени ситуация не изменилась.      

СМИ сообщали, что «Арсенал» интересуется Боатенгом и намерен приобрести игрока в январе.

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