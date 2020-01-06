Кертис Джонс: «Умолял о выходе на поле в составе „Ливерпуля“»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал свой дебютный гол за «красных» в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном»:

Я просто выхожу на поле и пытаюсь показать свою игру. Иногда было неприятно находиться на скамейке, затем выйти на поле и почувствовать вкус игры, а потом снова сесть на скамейку.

Я просто умолял выпустить меня на поле. Надеюсь, что забил отличный гол.

Не могу передать своих эмоций. Для меня важно быть с командой рядом каждый день, учиться у этих футболистов. В нашей команде есть игроки мирового уровня. Думаю, что я показал то, на что способен.