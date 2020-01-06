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Кертис Джонс: «Умолял о выходе на поле в составе „Ливерпуля“»

сегодня, 12:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс прокомментировал свой дебютный гол за «красных» в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном»:

Я просто выхожу на поле и пытаюсь показать свою игру. Иногда было неприятно находиться на скамейке, затем выйти на поле и почувствовать вкус игры, а потом снова сесть на скамейку.

Я просто умолял выпустить меня на поле. Надеюсь, что забил отличный гол.

Не могу передать своих эмоций. Для меня важно быть с командой рядом каждый день, учиться у этих футболистов. В нашей команде есть игроки мирового уровня. Думаю, что я показал то, на что способен.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 12:39
Можно подтягивать в основу
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