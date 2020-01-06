Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»

сегодня, 09:46

Главный тренер «Манчестер Сити» призвал не сравнивать полузащитника «горожан» с ветераном команды .

Если у Фила будет такая же карьера, как у Давида, это будет совсем не плохо. Хотя для Фила лучше, чтобы его не сравнивали с такой легендой и невероятным игроком, как Давид. Однако Фоден прогрессирует, в каждом матче его влияние на игру растет.

Напомним, что в субботу «Манчестер Сити» обыграл «Порт Вейл» со счетом 4:1 в матче третьего раунда Кубка Англии. В этой встрече Фоден отличился голом.

Ранее Гвардиола высказался о другом игроке «Ман Сити» – защитнике . Наставник «горожан» прокомментировал слухи о возможном уходе этого игрока из команды.