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Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»

сегодня, 09:46
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника «горожан» Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.

Если у Фила будет такая же карьера, как у Давида, это будет совсем не плохо. Хотя для Фила лучше, чтобы его не сравнивали с такой легендой и невероятным игроком, как Давид. Однако Фоден прогрессирует, в каждом матче его влияние на игру растет.

Напомним, что в субботу «Манчестер Сити» обыграл «Порт Вейл» со счетом 4:1 в матче третьего раунда Кубка Англии. В этой встрече Фоден отличился голом.

Ранее Гвардиола высказался о другом игроке «Ман Сити» – защитнике Жоау Канселу. Наставник «горожан» прокомментировал слухи о возможном уходе этого игрока из команды.

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