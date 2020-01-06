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Гвардиола: «Если МЮ дать разбежаться, то это одна из лучших команд»

сегодня, 11:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением перед предстоящим матчем полуфинала Кубка Лиги с «Манчестер Юнайтед», который пройдет на «Олд Траффорд»:

Эта игра будет похожа на ту, что мы сыграли в чемпионате. Конечно, матч на «Олд Траффорд» будет немного отличаться, но МЮ является той командой, которая настроена на то, чтобы бежать.

Если дать им разбежаться, то они являются одной из лучших команд Англии, да и Европы. У них есть такие футболисты, как Даниэл Джеймс, Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.

У меня есть предчувствие, что они выбегут столько раз, сколько это будет возможно. Нам необходимо сократить количество ошибок в начальной фазе атаки. Нужно быть готовыми к этому, но нельзя отказываться от своего футбола.

Я не могу готовиться к игре, думая только о том, чтобы не дать им разбежаться. Необходимо забить, играть в свой футбол и увезти положительный результат с гостевой встречи.

Если вспомнить ту игру, то мы, кроме первых минут, пропустили три или четыре контратаки, поэтому мне понравился тот матч. Хочу сыграть снова так же.

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