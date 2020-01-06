Артета: «„Арсеналу“ нужно стать зависимым от побед»

Главный тренер «Арсенала» перед встречей 3-го раунда Кубка Англии с «Лидсом» поделился мнением о важности побед:

Думаю, что победы объединяют футболистов. Эти приятные ощущения остаются среди игроков.

Привычка побеждать, побеждать и побеждать. После побед не хочется останавливаться, ты становишься зависимым от побед.

Когда я перешел в «Арсенал», то мы пытались сражаться за победу в АПЛ , но нам каждый год не хватало стабильности. Кубки становились важными для нас.

Мы восемь лет не завоевывали трофеи, поэтому поднять Кубок Англии в 2014 году было важно для нас и стало облегчением. Мы стали верить, что способны завоевывать трофеи, это помогло тому «Арсеналу» в дальнейшем побеждать в других кубках.