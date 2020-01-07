Лукаку: «Это важно – иметь такого сильного лидера, как Конте»

Нападающий «Интера» после победы над «Наполи» (3:1) в матче 18-го тура Серии А отдал должное главному тренеру своей команды .

Это важно – иметь на бровке такого сильного лидера, как Антонио Конте. А для молодого состава важно иметь кого-то с таким огромным опытом.

Также Лукаку высказался о своём атакующем дуэте с .

Мы с ним хорошие друзья. Мы много чего делаем вместе и за пределами поля. А когда мы на поле, то с удовольствием дополняем друг друга.

Я очень доволен нашей работой, но мы можем намного больше.