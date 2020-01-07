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Лукаку: «Это важно – иметь такого сильного лидера, как Конте»

07 января 2020, 02:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку после победы над «Наполи» (3:1) в матче 18-го тура Серии А отдал должное главному тренеру своей команды Антонио Конте.

Это важно – иметь на бровке такого сильного лидера, как Антонио Конте. А для молодого состава важно иметь кого-то с таким огромным опытом.

Также Лукаку высказался о своём атакующем дуэте с Лаутаро Мартинесом.

Мы с ним хорошие друзья. Мы много чего делаем вместе и за пределами поля. А когда мы на поле, то с удовольствием дополняем друг друга.

Я очень доволен нашей работой, но мы можем намного больше.

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