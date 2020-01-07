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Артета о победе над «Лидсом»: «Вот теперь я доволен»

07 января 2020, 03:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (1:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Вот теперь я действительно доволен, но в двух таймах мы увидели две разные команды. Я пытался чётко донести до игроков, с чем им придётся столкнуться, но, боюсь, что за первые 32 минуты мы выиграли всего одну дуэль. После перерыва мы изменили своё отношение и организацию игры и показали совсем другой футбол.

Игра с «Лидсом» – это как поход к дантисту. Я посмотрел много игр «Лидса», который устраивал трёпку каждому сопернику. Нашим игрокам было полезно усвоить этот урок и пройти это испытание.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
07 января в 16:57
Пффф....
Проявили себя только когда Лидс начал выдыхаться... что не удивительно, поклонники Лидса видят это постоянно.
А в первом тайме не пропустили просто из-за дичайшего везения... ! Забей Лидс хоть раз, вполне вероятно что победы мы бы не дождались.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 10:22
Удачи ему в Арсенале!
Don trambon
Don trambon
07 января в 09:09
) Повод для радости. Как мало, порой, нужно для радости)
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