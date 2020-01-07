Артета о победе над «Лидсом»: «Вот теперь я доволен»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Лидсом» (1:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Вот теперь я действительно доволен, но в двух таймах мы увидели две разные команды. Я пытался чётко донести до игроков, с чем им придётся столкнуться, но, боюсь, что за первые 32 минуты мы выиграли всего одну дуэль. После перерыва мы изменили своё отношение и организацию игры и показали совсем другой футбол.

Игра с «Лидсом» – это как поход к дантисту. Я посмотрел много игр «Лидса», который устраивал трёпку каждому сопернику. Нашим игрокам было полезно усвоить этот урок и пройти это испытание.