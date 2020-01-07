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Конте: «Соперники проявляют к нам больше уважения, чем СМИ»

сегодня, 04:50
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал выездную победу над «Наполи» (3:1) в матче 18-го тура Серии А.

Я не считаю, что «Интер» только оборонялся и ходил в контратаки, так как мы на протяжении всей игры старались прессинговать «Наполи» прямо у границы их собственной штрафной.

Мы играем, прекрасно зная, что мы должны делать в каждую секунду матча. Соперники проявляют к нам больше уважения, чем СМИ. Люди говорят, что мы побеждаем на выезде, потому что глубоко обороняемся и выбегаем в контратаки, но это определённо не наш подход.

Очевидно, что это значимая победа. Ведь обыграть «Наполи» на выезде никогда не бывает лёгкой задачей для любой команды. В последние годы они были главными соперниками «Ювентуса», когда «Интер» был далеко позади. Так что преодолеть этот разрыв в текущем сезоне – это большой шаг вперёд.

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