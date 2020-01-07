Э. Гарсия: «Мы должны помнить о том, что МЮ очень опасен на контратаках»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед».
Очевидно, что МЮ очень опасен на контратаках, потому что обладает очень и очень быстрыми футболистами.
Нам необходимо пресекать эти контратаки. Это может сыграть важнейшую роль в матче.
Думаю, мы должны играть так же, как и всегда – стараться атаковать и очень высоко прессинговать.
В последнее время мы играли с командами, которым нравится контратаковать, особенно это касается МЮ. Так что нам нужно быть осторожнее с потерями мяча, стараться избегать их и надёжно играть в обороне.
Своё мнение о дерби также высказал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.