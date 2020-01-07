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Э. Гарсия: «Мы должны помнить о том, что МЮ очень опасен на контратаках»

сегодня, 06:08
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити23:00 Не начался

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед».

Очевидно, что МЮ очень опасен на контратаках, потому что обладает очень и очень быстрыми футболистами.

Нам необходимо пресекать эти контратаки. Это может сыграть важнейшую роль в матче.

Думаю, мы должны играть так же, как и всегда – стараться атаковать и очень высоко прессинговать.

В последнее время мы играли с командами, которым нравится контратаковать, особенно это касается МЮ. Так что нам нужно быть осторожнее с потерями мяча, стараться избегать их и надёжно играть в обороне.

Своё мнение о дерби также высказал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

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