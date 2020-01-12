Санту: «Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков»

Главный тренер «Вулверхэмптона» признался, что его команда нуждается в усилении.

Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков, если хотим бороться за лучшие места в таблице.

Мы работаем, и мы надеемся, что все получится, что мы сможем решить эту проблему. Нам нужны конкретные решения, а не просто игроки, которые могут помочь в определенных играх.