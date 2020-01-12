Санту: «Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту признался, что его команда нуждается в усилении.
Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков, если хотим бороться за лучшие места в таблице.
Мы работаем, и мы надеемся, что все получится, что мы сможем решить эту проблему. Нам нужны конкретные решения, а не просто игроки, которые могут помочь в определенных играх.
Напомним, что «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» сыграли вничью во встрече 22-го тура АПЛ.
Вулверхемптон.Купил игроков на 97 млн, а продал на 3,4 млн...
И в середине сезона опять собирается на ярмарку...за игроками...
Никаких ограничений и санкций...
Вулверхемптон.Купил игроков на 97 млн, а продал на 3,4 млн...
И в середине сезона опять собирается на ярмарку...за игроками...
Никаких ограничений и санкций...