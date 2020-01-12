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Санту: «Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков»

сегодня, 13:55

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту признался, что его команда нуждается в усилении.

Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков, если хотим бороться за лучшие места в таблице. 

Мы работаем, и мы надеемся, что все получится, что мы сможем решить эту проблему. Нам нужны конкретные решения, а не просто игроки, которые могут помочь в определенных играх. 

Напомним, что «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» сыграли вничью во встрече 22-го тура АПЛ.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:05
Хорошо там в Англии...
Вулверхемптон.Купил игроков на 97 млн, а продал на 3,4 млн...
И в середине сезона опять собирается на ярмарку...за игроками...
Никаких ограничений и санкций...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:57
Надо обновить кровь
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