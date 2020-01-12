Экс-голкипер «Челси» Грин прокомментировал возможный переход Диопа в клуб

сегодня, 10:25

Бывший вратарь «Вест Хэма» и «Челси» в эфире BBC Radio 5 Live выразил сомнения по поводу целесообразности потенциального перехода защитника «молотобойцев» в состав «синих».

«Челси» хочет подписать еще одного центрального защитника? У них уже есть три хороших молодых центрбека, нужен ли им еще один? Я не знаю.

Вместе с тем Грин отметил, что Диоп является хорошим игроком.

Большой, высокий центральный защитник, обладающий хорошей скоростью и умеющий обращаться с мячом. Кто не будет заинтересован в тебе, если у тебя такие качества? Думаю, это интересный футболист.

Отметим, что, помимо «Челси», в переходе Диопа заинтересован «Манчестер Юнайтед».