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Киммих считает, что «Баварии» не хватает футболистов

сегодня, 10:24

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих считает, что немецкому клубу не хватает глубины состава. 

На тренировочных сборах в Дохе было видно, что у нас только 12-13 профессиональных футболистов, а остальное — это молодежь. Стол с молодыми игроками был переполнен. Такого не было в мой первый год в «Баварии».

Мы можем до конца сезона выступать в трех турнирах, у нас много игроков национальных сборных, так что нам нужно больше здоровых футболистов. В составе очень много травмированных. Гнабри не может тренироваться, Левандовски и Коман только на подходе к возвращению, у Хави Мартинеса ушиб, Зюле и Эрнандесу нужно время. В клубе знают эту ситуацию и должны принимать решения. Пока у нас состав недостаточно большой.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:50
та подажжи ты. сейчас будут у кого нибудь контракты в бундеслиге заканчиваться и появятся.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:52
Незачем лишние деньги тратить.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 10:31
нет 4-го состава ?
cska plus
cska plus
сегодня в 10:30
Баварии прежде всего не хватает классного тренера.
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