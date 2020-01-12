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Новиков объяснил, почему пригласили Верчили в «Динамо»

сегодня, 16:36

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал решение пригласить в качестве нового тренера по физподготовке испанца Хосе Пастора Верчили.

Отдохнуть не получилось, каждый день был на связи с руководством команды, решали какие-то вопросы. Анализировали игроков, анализировали прошедшие матчи..

Находились в поисках людей, которые усилят наш тренерский штаб, команду в целом, поэтому этот месяц прошел весь в работе.

Новый тренер по физподготовке? Остановились на испанском специалисте, который имеет опыт работы в российском чемпионате, в испанской Ла Лиге. Положительные отзывы были со всех сторон. После личного разговора с ним я увидел, что мы во многом соприкасаемся и смотрим на многие вопросы одинаково. Это был важный момент для меня.

Он работал с Курбаном Бердыевым в «Рубине» и «Ростове». Это те времена, когда они обыгрывали «Манчестер Юнайтед» и «Баварию». Он хорошо знает русский язык, потому что жена у него русская.

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cska plus
cska plus
сегодня в 17:38
Новиков более коммуникабельный чем Хохлов.
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