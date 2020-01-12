Дуглас Сантос рассказал о встрече с Халком

Защитник «Зенита» рассказал о встрече с бывшим футболистом петербургского клуба Халком.

Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените», про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей.