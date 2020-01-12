Дуглас Сантос рассказал о встрече с Халком

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о встрече с бывшим футболистом петербургского клуба Халком.
Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените», про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей.
Ранее Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй части сезона в РПЛ.
Не старых годов
И был бы я в поиске клуба
"Зенит" бы я выбрал
Лишь только за то
Что там в нападающих Дзюба.
(В. Маяковский 1927г)
Не старых годов
И был бы я в поиске клуба
"Зенит" бы я выбрал
Лишь только за то
Что там в нападающих Дзюба.
(В. Маяковский 1927г)
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
[НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ. В. Маяковский]
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
[НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ. В. Маяковский]