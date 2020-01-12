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Дуглас Сантос рассказал о встрече с Халком

сегодня, 13:44

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о встрече с бывшим футболистом петербургского клуба Халком.

Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените», про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей.

Ранее Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй части сезона в РПЛ.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:26
всегда приятно встретить Земляка в любой точке планета Земля...
nubom
nubom ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:24
Да будь я бразильцем Не старых годов И был бы я в поиске клуба "Зенит" бы я выбрал Лишь только за то Что там в нападающих Дзюба. (В. Маяковский 1927г)
Это - сразу на КВН от Питера!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил nubom
сегодня в 14:21
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. [НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ. В. Маяковский]
Да будь я бразильцем
Не старых годов
И был бы я в поиске клуба
"Зенит" бы я выбрал
Лишь только за то
Что там в нападающих Дзюба.

(В. Маяковский 1927г)
nubom
nubom
сегодня в 14:08
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
[НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ. В. Маяковский]
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