Осорио: «В „Зените“ мне нравится. Я хотел бы остаться»

Защитник «Зенита» признался, что хочет остаться в петербургском клубе. Осорио выступает за «Зенит» на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Порту».

Хорошо отдохнул. Провел каникулы в Венесуэле вместе с семьей. На 2020 год у меня большие планы и со сборной, и с «Зенитом». Хотелось бы успешно выступить и в Кубке Америки, и в чемпионате России.

Перерыв в чемпионате, конечно, нужен, потому что с семьей я почти не вижусь. И хочется провести время с близкими. Но если было бы нужно играть, я бы без проблем играл.

У нас есть 10 очков отрыва. Но наши соперники тоже хорошо готовятся к возобновлению сезона. Так что расслабляться нельзя.

По контракту пока не общался. До конца сезона у меня аренда в «Зените». А дальше будет видно. Но в «Зените» мне нравится. И я хотел бы остаться.