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Оздоев: «Успел соскучиться по футболу»

сегодня, 12:12

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

Успел соскучиться по футболу. Прежде всего — по партнерам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах.

Самое сложное на сборах? Нахождение вдали от дома. Остальное — не так трудно. Как правило, всегда запоминаешь последние сборы, но мне больше всего запомнился Катар в прошлом году. Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна. И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.

Напомним, что на днях футболисты «Зенита» вышли из отпуска.

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Все комментарии
Grey33
Grey33 ответил leopit
сегодня в 13:02
Пентакль в ворота спартачей излечит любую хандру...
К сожалению свои шесть очков спартачи Зениту в этом сезоне уже отдали. Больше у них нет.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 12:51
"лучше начать весенний отрезок сезона" - а где начать? вроде бы везде вылетели
drug01
drug01
сегодня в 12:48
Мы тоже скучаем
leopit
leopit
сегодня в 12:39
Пентакль в ворота спартачей излечит любую хандру...
nubom
nubom
сегодня в 12:27
"И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр." - Катар шестая страна в мире по уровню жизни: учись студент!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:17
Соскучился по ночным барам шататься.
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