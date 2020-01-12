Оздоев: «Успел соскучиться по футболу»

Полузащитник «Зенита» рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

Успел соскучиться по футболу. Прежде всего — по партнерам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах.

Самое сложное на сборах? Нахождение вдали от дома. Остальное — не так трудно. Как правило, всегда запоминаешь последние сборы, но мне больше всего запомнился Катар в прошлом году. Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна. И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.