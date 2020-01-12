Новиков: «Покажем „Спартаку“, кто в доме хозяин»

Главный тренер «Динамо» рассказал о целях команды на вторую часть сезона, а также о предстоящем дерби со «Спартаком».

Будем наигрывать две схемы, чтобы во время матча мы могли варьировать эти моменты. Игроки должны точно знать свои перестроения. На сборах посмотрим, какие схемы подходят под тех футболистов, что у нас есть, и после этого будем принимать решения.

Цель — победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Психология победителей должна обязательно присутствовать, должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле.

Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более что будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.