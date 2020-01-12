Новиков: «Покажем „Спартаку“, кто в доме хозяин»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона, а также о предстоящем дерби со «Спартаком».
Будем наигрывать две схемы, чтобы во время матча мы могли варьировать эти моменты. Игроки должны точно знать свои перестроения. На сборах посмотрим, какие схемы подходят под тех футболистов, что у нас есть, и после этого будем принимать решения.
Цель — победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Психология победителей должна обязательно присутствовать, должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле.
Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более что будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.
Ранее Новиков заявил, что хочет дать шанс проявить себя молодым игрокам клуба.
Рубину,Зениту,Локомотиву и Сочам....кто в "доме" хозяин....)))
Немного странно слышать это от тренера команды которая выиграла лишь в 2-х домашних матчах...из 9-ти....
Рубину,Зениту,Локомотиву и Сочам....кто в "доме" хозяин....)))
Немного странно слышать это от тренера команды которая выиграла лишь в 2-х домашних матчах...из 9-ти....
но потом ВТБ утешит и ещё денег даст
но потом ВТБ утешит и ещё денег даст
кто больше зарядит,тот и хозяин)
кто больше зарядит,тот и хозяин)