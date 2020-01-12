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Новиков: «Покажем „Спартаку“, кто в доме хозяин»

сегодня, 16:23

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о целях команды на вторую часть сезона, а также о предстоящем дерби со «Спартаком».

Будем наигрывать две схемы, чтобы во время матча мы могли варьировать эти моменты. Игроки должны точно знать свои перестроения. На сборах посмотрим, какие схемы подходят под тех футболистов, что у нас есть, и после этого будем принимать решения.

Цель — победа в каждом матче. И двигаться постепенно от игры к игре. Психология победителей должна обязательно присутствовать, должна проявляться в каждом моменте на футбольном поле.

Любому динамовцу не надо объяснять, что значит игра против «Спартака». Мы с нетерпением ждем этого матча. Тем более что будем играть на своем поле. Надеемся, что трибуны будут полные. И мы покажем, кто в доме хозяин.

Ранее Новиков заявил, что хочет дать шанс проявить себя молодым игрокам клуба.

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МапС
МапС
сегодня в 17:49
Презентуем Новикову "Видал 20".
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:47
Показать "Спартаку" никогда не зазорно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:41
Уже показали....
Рубину,Зениту,Локомотиву и Сочам....кто в "доме" хозяин....)))

Немного странно слышать это от тренера команды которая выиграла лишь в 2-х домашних матчах...из 9-ти....
pomor 445
pomor 445
сегодня в 17:33
Может статься, что Спартак покажет Новикову кузькину мать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:33
Не говори : "Гоп"...........
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:30
Что то давно не было вестей из тарасовки. Живы хоть? А то давно за них стыдно не было(
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:29
Раз так, то скорее проиграют Спартаку
DVOK68
DVOK68
сегодня в 17:22
Фраза про дом и показ хозяина в нём,вполне может стать опрометчивой.Ну что с болтуна на тренерском посту взять,молодой,горячий...и говорливый)
VIPded
VIPded
сегодня в 17:21
Дело нужное. Удачи динамикам в этом дерби!
ermak6848
ermak6848 ответил 112910415
сегодня в 17:20
покажете, конечно ! но потом ВТБ утешит и ещё денег даст
уж больно Громко сказано - осталось дождаться весны - лета...
112910415
112910415
сегодня в 17:16
покажете, конечно !
но потом ВТБ утешит и ещё денег даст
Djon_V
Djon_V
сегодня в 16:45
Лично для меня - главное дерби страны. Да простят меня армейцы)
cska plus
cska plus
сегодня в 16:39
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 16:35
    втб vs лукойл,битва не на жизнь
    кто больше зарядит,тот и хозяин)
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Бабушка Маня
    сегодня в 16:34
    Покажите!
    ТНТ, с 2006 по 2008. Смотри наздоровье!
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
    сегодня в 16:30
    Покажите!
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