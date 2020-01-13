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Иньеста приехал на тренировку «Барселоны», чтобы поддержать Вальверде

сегодня, 14:45

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста посетил утреннюю тренировку каталонского клуба.

Андрес приехал поддержать главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который, по слухам, скоро может быть отправлен в отставку.


Ранее Иньеста высказался насчет возможной отставки Вальверде.

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Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Виссарионович
сегодня в 15:12
Не все правда, что пишут в сми)
Я на 99% уверен в том, что сейчас отставка ему не грозит.
Барселона скорее готовит тренера на следующий сезон.
Вот и с Хави походу договорились, что тот возглавит команду летом.
А так, сейчас много слухов, которым нельзя верить)
Кто бы сейчас не поддержал Вальверде, все равно безнадега) кубок Испании будет за счастьем с такой игрой, про лч и говорить не приходится.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 14:53
На самом деле ситуация больше чем непростая.
Глупое управление клубом. Если не найдется замена Вальверде зимой, то его придется оставлять до лета. Соответственно игры не будет никакой.
Добавлю от себя, что Вальверде не такой и безнадежный тренер. В прошлом году, если бы не пара глупых ошибок в полуфинале с Ливером, глядишь выиграли бы ЛЧ. Да и так, в принципе в обороне стали играть чуть лучше.
Минусов тоже много.
Все таки с человеком, поступают не по человечески.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:52
Поддерживай его - не поддерживай, а судьба каталонского физрука уже предрешена.
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
сегодня в 14:51
Редкий вид человека!!!
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