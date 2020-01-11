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«Монако» в ближайшее время получит 35 млн евро за Мбаппе от ПСЖ

сегодня, 18:08

«Пари Сен-Жермен» может заплатить еще 35 млн евро за трансфер форварда Килиана Мбаппе из «Монако».

Парижане арендовали 21-летнего футболиста летом 2017 года с обязательным правом выкупа. В общей сложности переход Мбаппе обошелся столичному французскому клубу в 185 миллионов евро.

Эта сумма может увеличиться до 220 млн евро, если французский нападающий будет продан или продлит контракт с ПСЖ. Такой пункт между клубами был заключен при трансфере игрока.

Ранее стало известно, что «Ювентус» планирует подписать Мбаппе.

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