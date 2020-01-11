«Монако» в ближайшее время получит 35 млн евро за Мбаппе от ПСЖ

сегодня, 18:08

«Пари Сен-Жермен» может заплатить еще 35 млн евро за трансфер форварда из «Монако».

Парижане арендовали 21-летнего футболиста летом 2017 года с обязательным правом выкупа. В общей сложности переход Мбаппе обошелся столичному французскому клубу в 185 миллионов евро.

Эта сумма может увеличиться до 220 млн евро, если французский нападающий будет продан или продлит контракт с ПСЖ . Такой пункт между клубами был заключен при трансфере игрока.

Ранее стало известно, что «Ювентус» планирует подписать Мбаппе.