Месть «святых»

вчера, 22:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Саутгемптон» частично рассчитался с «Лестером» за недавнее унижение.

Принято говорить, что месть - это блюдо, которое подаётся холодным. Но «Саутгемптон» не стал тянуть с возмездием и рассчитался с «Лестером» при первом же удобном случае. Не прошло и трёх месяцев.

25 октября «Лестер» разгромил «Саутгемптон» на поле соперника с результатом 9:0, установив несколько достижений. Самая крупная гостевая победа, повторение самого крупного счёта в АПЛ . Тогда казалось, что между соперниками лежит пропасть. «Лисицы» уверенно шли первыми после «Ливерпуля» и считались главными кандидатами в вице-чемпионы. Одновременно напрашивался вывод, что «Саутгемптон» - не жилец в Премьер-лиге, а отставка Ральфа Хазенхюттля – вопрос даже не дней, а часов.

Но прошло два с половиной месяца, и что мы видим? «Лестер» не только не смог убежать от «Манчестер Сити», он пропустил чемпиона на второе место. А «Саутгемптон» идёт себе двенадцатым на некотором расстоянии от зоны вылета. После унизительного разгрома «святые» проиграли четыре раза в двенадцати встречах. Хазенхюттль тоже никуда не делся. Австриец выдержал удар и продолжил руководить командой. Единственный, кто серьёзно пострадал от той октябрьской порки – вратарь Ангус Ганн, пропустивший все девять мячей. С тех пор он не выходил на поле, а заменивший его Алекс МакКарти пропустил всего 14 мячей в 12 встречах. Для сравнения Ганн 26 раз вытаскивал мяч из ворот в 10 матчах.

В субботу соперники играли во второй раз в чемпионате в этом сезоне. Мотивацию «Саутгемптона» было несложно предугадать. Конечно же им хотелось обыграть обидчика в его владениях. На счёт 9:0 никто не рассчитывал. Но тут и не еврокубок, где необходима суммарная победа. Достаточно просто выиграть.

Но ведь и «Лестеру» нужно было выигрывать. Подопечные Брендана Роджерса принимали «святых» в качестве второй команды лиги. Но «лисицы» успели слегка подпортить себе репутацию, проиграв по всем статьям своим прямым конкурентам «Манчестер Сити» 1:3, а потом и лидеру «Ливерпулю» 0:4. Можно было сослаться на усталость, спад, на временный характер явления – после разгрома от «красных» команда Роджерса выиграла две встречи. Но некое ощущение того, что «Лестер» пока несостоятелен в споре с сильнейшими клубами АПЛ оставалось.

Второй момент. Негоже терять очки дома в игре с командой, которую ты разгромил в гостях. Как-то несолидно. Поэтому «Лестер» оказался в каком-то роде заложником своего рекордного выигрыша. Поэтому хозяева с первых минут пошли вперёд и довольно быстро добились успеха. Бельгийский полузащитник Деннис Прат записал на свой счёт первый гол в сезоне, который стал также и первым голом в составе «Лестера».

На 9:0 никто не рассчитывал, но хорошее начало предполагало успешный для хозяев сценарий. Однако гости уже через пять минут отыгрались. А потом игра пошла на встречных курсах. Кто смел, тот и съел. Смелее оказался «Саутгемптон», чей нападающий Дэнни Ингз забил второй мяч в матче. У «Лестера» ещё было время чтоб отыграться – целых 18 минут. Но не осталось сил.

«Саутгемптон» выиграл и частично смыл с себя тот позор. Хотя бы показывать пальцем в сторону южан на какое-то время перестанут. Три очка команде Хайзенхюттля тоже не помешают. «Лестер» же очень невовремя споткнулся. «Манчестер Сити» безжалостно разобрался с обескровленной «Астон Виллой» и поменялся с «лисицами» местами. «Горожане» вышли на второе место. «Лестер» отстает всего на два очка. Но есть ощущение, что отыграть этот небольшой отрыв будет очень непросто.

«Саутгемптон» сейчас совершенно не похож на то недоразумение, позволившее забить себе девять безответных мячей. Более того, есть в рядах «святых» футболист, который наверняка обратил на себя внимание тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Вы, наверное, поняли, что это Дэнни Ингз.

27-летний нападающий проводит превосходный сезон. Особенно разыгрался Ингз поздней осенью и зимой. Редкий матч «святых» обходится без его гола. До неоднократно упомянутой катастрофы Дэнни забил четыре мяча в 10-ти встречах. После - десять в 12-ти играх. Всего на его счету 14 голов. Больше (17) у Джейми Варди. Столько же у Маркуса Рэшфорда и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ингз – вовсе не незнакомец какой-нибудь. Уроженец Саутгемптона, начинал карьеру в заштатном тогда «Борнмуте». Потом заиграл в «Бернли», да так, что угодил в сборную Англию. На один матч всего, но лиха беда начало. Талантливого нападающего приобрёл «Ливерпуль». Но этот переход не принёс Ингзу счастья. Напротив, в первом же мерсисайдском сезоне Дэнни порвал кресты на левом колене. Лечение оказалось долгим и сложным. Нападающий даже подумывал об уходе из футбола.

«Ливерпуль» платил Ингзу зарплату и оплачивал лечение. Но в полное восстановление Дэнни мерсисайдцы не верили. Да и зачем им был нужен футболист с больным коленом при такой-то атаке. Поэтому его спокойно отпустили в «Саутгемптон», где Дэнни пусть и не сразу, но заиграл. В прошлом сезоне забил 8 мячей во всех турнирах, в неполном текущем – вдвое больше. Тренерский штаб сборной Англии наверняка осведомлён о бомбардирских подвигах Ингза. Особенно после того, как получил травму Харри Кейн. Поэтому возвращение Дэнни в сборную после пятилетней паузы вовсе не выглядит фантастическим. Фантастика скорее то, что он восстановился после тяжелейшей травмы и так играет.