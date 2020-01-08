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Даль Пино избран президентом Серии А

сегодня, 20:17

Новым президентом итальянской Серии А стал Паоло Даль Пино. Он получил 12 из 20 голосов от клубов-участников высшего дивизиона итальянского футбола.

Вторым в голосовании стал Гаэтано Миччике. За него проголосовали семь клубов. Еще один бюллетень остался пустым.

Даль Пино является жителем Милана. Он работал в ряде известных компаний, в числе которых – SEAT и Pirelli.

Ранее пост президента занимал Миччике. Он оставил эту должность в ноябре 2019 года после расследования, посвященного выборам, по итогам которых он возглавил Серию А.

Отметим, что сейчас Серия А готовит антирасистскую кампанию. Планируется, что ее запустят в конце февраля.

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juvenale
juvenale
сегодня в 20:56
В общем тянут парик с кабинетом к чемпионству
juvenale
juvenale
сегодня в 20:56
Pirelli milan хахаахах картон уже и тут воду мутит.Я напомню,что Ювентус убивал в 2006 году гвидо росси,сотрудник моратти и телекома
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:34
Кабинет открыт,милости просим)))
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 20:25
Ща в турине паника начнется!
Особенно у царя(
ХАХАХАХХАХА
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