Даль Пино избран президентом Серии А

сегодня, 20:17

Новым президентом итальянской Серии А стал Паоло Даль Пино. Он получил 12 из 20 голосов от клубов-участников высшего дивизиона итальянского футбола.

Вторым в голосовании стал Гаэтано Миччике. За него проголосовали семь клубов. Еще один бюллетень остался пустым.

Даль Пино является жителем Милана. Он работал в ряде известных компаний, в числе которых – SEAT и Pirelli.

Ранее пост президента занимал Миччике. Он оставил эту должность в ноябре 2019 года после расследования, посвященного выборам, по итогам которых он возглавил Серию А.

Отметим, что сейчас Серия А готовит антирасистскую кампанию. Планируется, что ее запустят в конце февраля.