Резвый «Реал», полуживая «Валенсия», пустые трибуны

сегодня, 12:55

Экспериментальный розыгрыш Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии, стартовал с убедительной победы «Реала» над «Валенсией».

Если вы только сегодня вышли из новогодней спячки, то эта новость может вас смутить. Что забыл «Реал» в розыгрыше Суперкубка Испании? Почему играют в Саудовской Аравии? Какой у Суперкубка вообще может быть финал? Да, все это не вполне обычно! Испанская федерация футбола приняла предложение из Саудовской Аравии — 120 миллионов евро за три розыгрыша Суперкубка. Формат турнира поменялся, подстраиваясь под желания того, кто заказал музыку: теперь четыре команды проводят розыгрыш трофея с полуфиналами и финалом, а «Реал» получил шанс завоевать Суперкубок, заняв третье место в прошлом сезоне Ла Лиги. Просто очередь удачно дошла. Недостаточно подробно объясняю? Тогда вам сюда.

«Заткнитесь и возьмите деньги»

Этой фразой можно подвести итог выступлений «Валенсии» в Суперкубке Испании. Во-первых, «Лос Чес» изначально были недовольны спонтанным изменением формата Суперкубка, ведь шансы обладателей Кубка Короля, очевидно, понизились, когда в число претендентов на трофей внезапно подмешали «Реал» и «Атлетико». Если бы не эта реформа, «Валенсия» и «Барселона» сыграли бы два матча, на «Месталье» и «Камп Ноу». Во-вторых, левантийцы еще два месяца назад выразили свое недовольство системой распределения призовых, согласно которой бонусы делятся на три части: за участие в турнире (меньше миллиона евро), за итоговое место и за историческую ценность клуба.

Так вот, «историческую ценность» «Валенсии» оценили ниже, чем ценность «Реала» и «Барселоны» («Валенсия» и «Атлетико» получат по 3 млн евро, «Барса» и «Реал» - по 8), которые даже в случае финиша ниже «летучих мышей» заработали бы больше. Ну, а теперь-то нам точно известно, кто из испанской четверки получит меньше всего денег за турне в Саудовскую Аравию. С одной стороны, это все равно больше, чем «Валенсия» могла бы заработать при старом формате проведения Суперкубка Испании, с другой - «Лос Чес» чувствуют, словно их обокрали: и трофей искусственно отодвинули подальше, и историческую значимость клуба принизили. Не очень-то красиво получилось. Осталось только взять свои деньги и молча уйти в закат.

Пустые трибуны

Еще одна история, которая точно не украшает этот необычный во всех смыслах розыгрыш Суперкубка Испании — пустые трибуны. Понятно, что болельщики из Испании толпами в Саудовскую Аравию не поедут («Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» реализовали чуть больше 1000 билетов из общей квоты в 12 000), но где местные страстные поклонники футбола? Для кого устроили шоу стоимостью 40 миллионов евро в год?! Матч «Валенсия» - «Реал» на стадионе имени Короля Абдаллы в Джидде посетили около 41 тысячи человек. При вместительности в 62 тысячи арена заполнилась только на 2/3.

О футболе: шедевр Крооса, неудержимый Иско, ударный Черышев

Что касается самой игры, то «Реал» с первых минут завладел подавляющим территориальным преимуществом и безжалостно душил «Валенсию» высоким прессингом. «Сливочные» наиграли на быстрый гол, но кто бы мог подумать, что он будет забит таким способом? Во время розыгрыша углового «Валенсии» Доменек оказался раззявой: пошел в гущу игроков искать добровольца, который встанет на штангу, а Тони Кроос не стал ждать, пока Хауме уладит свои дела и направил мяч в ворота прямым ударом от углового флага. Траектория получилась идеальной, опомнившийся Доменек не успел, «Реал» повел в счете.

И не сбавил темп игры: постоянное давление, прекрасный контрпрессинг, поиск разнообразных вариантов в атаке. Левый защитник Ферлан Менди прописался на чужой половине поля, Дани Карвахаль тоже не отказывал себе в удовольствии участвовать в созидательных действиях и сыграл важную роль во втором голе, который мог забить Модрич, но забил Иско. Аларкон вообще был очень хорош в матче против команды, которая его воспитала: Иско не только забил, он постоянно стремился в гущу событий, разыгрывая комбинации с партнерами на разных участках поля, не стеснялся пользоваться дриблингом и почти не ошибался в передачах.

Модрич, который за секунду до гола Иско из выгоднейшей позиции попал в Гарая, свой гол припас на второй тайм, когда поразил ворота Доменека коварным ударом внешней стороной стопы между двух защитников. «Реал» редко увидишь в таком сочетании игроков, но в матче с «Валенсией» Зидан выставил всю пятерку «думающих» полузащитников, лишив состав «бегунков». Отвечавший за разрушение Каземиро, диспетчер Кроос, мотор Вальверде, нацеленные на созидание Модрич и Иско обеспечили «Реалу» игровое преимущество и сделали игру «сливочных» весьма привлекательной. Никто не тянул на себя одеяло, практически не было необдуманных решений — это и был тот хрестоматийный случай, когда команду можно назвать единым организмом.

Блестящая полузащита справилась с «Валенсией» даже без заточенного наконечника, ведь подменявший Бензема Лука Йович выпадал из общего механизма, хотя это и не говорит о полном провале, просто парень пока не вполне «в теме». Серб старательно избегал ошибок, иногда даже ценой упущенных возможностей, а еще ему засчитали результативный пас на Модрича. Переиграл бы Хауме Доменека в ближнем бою в первом тайме — был бы совсем молодец, а пока есть к чему стремиться. Зато Зидан хвалит Луку.