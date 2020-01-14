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Президент «Оренбурга»: «Мамаду Силла приобретался для усиления нападения»

сегодня, 15:11

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о покупке нападающего-воспитанника «Барселоны» Мамаду Силла и усилении других позиций.

Мы еще планируем приобрести защитника и рассчитываем привлечь молодого перспективного вратаря. К Денису Поповичу, наверное, уже интереса у нас нет.

Мамаду Силла приобретался для усиления нападения. У нас проблема с атакой: моменты мы создаем, а реализация страдает. Рассчитываем, что он нам поможет с этим. Посмотрим. У него было немного игровой практики. Возможно, этот трансфер был в расчете на следующий сезон, а не на этот.

Что касается наших игроков, то почти все остаются до конца сезона. Может быть, два футболиста уйдут в аренду.

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cska plus
cska plus
сегодня в 15:18
Посмотрим на деле на этого негра.
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