Президент «Оренбурга»: «Мамаду Силла приобретался для усиления нападения»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев рассказал о покупке нападающего-воспитанника «Барселоны» и усилении других позиций.

Мы еще планируем приобрести защитника и рассчитываем привлечь молодого перспективного вратаря. К Денису Поповичу, наверное, уже интереса у нас нет.

Мамаду Силла приобретался для усиления нападения. У нас проблема с атакой: моменты мы создаем, а реализация страдает. Рассчитываем, что он нам поможет с этим. Посмотрим. У него было немного игровой практики. Возможно, этот трансфер был в расчете на следующий сезон, а не на этот.

Что касается наших игроков, то почти все остаются до конца сезона. Может быть, два футболиста уйдут в аренду.