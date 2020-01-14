Агент Тикнизяна рассказал о будущем игрока в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА рассказал о будущем футболиста.

Наир не полетел на сбор с ЦСКА . Сейчас у него такой отрезок, что обязательно нужно постоянно играть, поэтому мы ведем переговоры с рядом клубов. Скорее всего, это будет аренда или аренда с правом выкупа. ЦСКА рассчитывает на игрока, но ему нужна игровая практика. «Уфа» действительно проявляла интерес летом, но Ганчаренко тогда Наира не отпустил. Что касается нынешних предложений, был один клуб из-за рубежа, остальные российские.