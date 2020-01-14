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Агент Тикнизяна рассказал о будущем игрока в ЦСКА

сегодня, 14:20

Агент полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна рассказал о будущем футболиста. 

Наир не полетел на сбор с ЦСКА. Сейчас у него такой отрезок, что обязательно нужно постоянно играть, поэтому мы ведем переговоры с рядом клубов. Скорее всего, это будет аренда или аренда с правом выкупа. ЦСКА рассчитывает на игрока, но ему нужна игровая практика. «Уфа» действительно проявляла интерес летом, но Ганчаренко тогда Наира не отпустил. Что касается нынешних предложений, был один клуб из-за рубежа, остальные российские.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:38
Ну , Витя , запарил. Летом не отпустил и поиграть не дал!!! Так всю молодежь разгонит.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:22
Нужно отправить в аренду, раз не тянет,а там поглядеть что из этого выйдет,может парень по другому раскроется.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 15:06
Гончаренко молодец.
Выгонет всех воспитанников и начнёт игра получаться. Вот Зенит, без воспитанников на первом месте идет.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:57
еще одного своего воспитанника бульбаш сплавил . взамен возьмет дрек из Уфы иои односельчанина .. за три года этот карликовый понторез не воспитал ни одного молодого игрока зато сектантам он нравится
cska plus
cska plus
сегодня в 14:26
Своих надо оставлять или отдавать в аренду.
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