Корнеев: «Кике Сетьен - очень сильный тренер»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной России прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны» .

Кике Сетьен - очень сильный тренер. Его «Бетис» играл в тот футбол, который всегда был близок «Барселоне». Он тренер, который может организовывать большой атакующий процесс игры. Я думаю, что у него может получиться в Каталонии.

«Барселоне» не свойственно увольнять тренера по ходу сезона. Нужно находиться внутри кухни, чтобы понять логику действий руководства клуба. Видимо, в команде что-то очень серьезное произошло, что решились на смену тренера сейчас. Для меня это было неожиданностью.