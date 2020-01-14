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Корнеев: «Кике Сетьен - очень сильный тренер»

сегодня, 14:50

Бывший футболист «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена.

Кике Сетьен - очень сильный тренер. Его «Бетис» играл в тот футбол, который всегда был близок «Барселоне». Он тренер, который может организовывать большой атакующий процесс игры. Я думаю, что у него может получиться в Каталонии.

«Барселоне» не свойственно увольнять тренера по ходу сезона. Нужно находиться внутри кухни, чтобы понять логику действий руководства клуба. Видимо, в команде что-то очень серьезное произошло, что решились на смену тренера сейчас. Для меня это было неожиданностью.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:04
Сетьен сильный тренер, но для клубов уровня Барсы этого недостаточно.
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