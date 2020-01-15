Сульшер: «Мы хотим бороться за чемпионство и кубок ЛЧ, но пока не готовы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался на тему амбиций «красных дьяволов».
Конечно, возвращение в элиту АПЛ является целью «Манчестер Юнайтед», не говорю, что реалистичной. Мы отстаём и справедливо отстаём от лидера, против которого будем играть в воскресенье. Как раз узнаем, как мы смотримся на их фоне.
Однако с несколькими приобретениями и прогрессом имеющихся игроков в ближайший пару лет мы хотим это сделать. Как болельщики МЮ, так и сам клуб, недовольным тем, что не борются за медали АПЛ. Мы хотим быть там, и многие из сегодняшних поклонников команды застали период, когда «Юнайтед» часто побеждал в чемпионате.
На данный момент мы не являемся командой, которая готова бороться за титул [чемпиона]. Потому что за последнее время мы немного отстали от ведущих клубов. Возможно, мы начнём с победы в домашнем кубковом турнире, а затем игроки почувствуют этот вкус.
Но мы не хотим оставаться в текущем положении. Мы хотим бороться за победу в АПЛ и кубок Лиги чемпионов.
Сульшер также подчеркнул, что у него пока нет новостей по новым трансферам.