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Сульшер: «Мы хотим бороться за чемпионство и кубок ЛЧ, но пока не готовы»

сегодня, 05:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался на тему амбиций «красных дьяволов».

Конечно, возвращение в элиту АПЛ является целью «Манчестер Юнайтед», не говорю, что реалистичной. Мы отстаём и справедливо отстаём от лидера, против которого будем играть в воскресенье. Как раз узнаем, как мы смотримся на их фоне.

Однако с несколькими приобретениями и прогрессом имеющихся игроков в ближайший пару лет мы хотим это сделать. Как болельщики МЮ, так и сам клуб, недовольным тем, что не борются за медали АПЛ. Мы хотим быть там, и многие из сегодняшних поклонников команды застали период, когда «Юнайтед» часто побеждал в чемпионате.

На данный момент мы не являемся командой, которая готова бороться за титул [чемпиона]. Потому что за последнее время мы немного отстали от ведущих клубов. Возможно, мы начнём с победы в домашнем кубковом турнире, а затем игроки почувствуют этот вкус.

Но мы не хотим оставаться в текущем положении. Мы хотим бороться за победу в АПЛ и кубок Лиги чемпионов.

Сульшер также подчеркнул, что у него пока нет новостей по новым трансферам.

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