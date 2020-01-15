Сетьен: «Никогда бы не подумал, что мне позвонят из „Барселоны“»

Новый наставник «Барселоны» впервые дал комментарий в качестве главного тренера «сине-гранатовых».

Я благодарен клубу. И в самых смелых мечтах я не мог представить, что окажусь здесь. Сегодня особенный день для меня, и я благодарен. Я вдохновлён этим проектом и этим вызовом. Вчера я наслаждался тем, как крутил хвосты коровам в своём городе, а теперь я тренирую лучших игроков мира.

Конечно, принятие решения не заняло у меня больше пяти минут. Звонок из клуба стал для меня сюрпризом. Я никогда бы не подумал, что «Барселона» придёт за мной, ведь у меня нет большого резюме.