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Сетьен: «В новой команде я всегда гарантирую, что играть она будет хорошо»

сегодня, 03:07

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от работы в новом клубе.

У меня есть философия, которая мне очень нравится. Я не был уверен, будет ли этого достаточно [для назначения], но я благодарен. Когда я прихожу в новую команду, то могу гарантировать одно – то, что она будет показывать хорошую игру.

Всякий раз с приходом нового тренера команда получает новый импульс. Это правда, что временами этот импульс вскоре исчезает, но постараемся поддерживать его.

Я не знаю, является ли мой стиль лучшим, но это мой стиль, и я убеждён в том, что могу передать нравящиеся мне идеи, и что всё может стать лучше.

Несомненно, наша главная цель – выиграть всё что можно. Этот клуб требует, чтобы с каждым годом вы становились сильнее и выигрывали столько титулов, сколько возможно, а также демонстрировали качественную игру.

Вчера Сетьен провёл первую тренировку в «Барселоне».

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