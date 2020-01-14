Артур: «Вальверде хорошо принял меня в „Барселоне“, благодарю его за это»

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело в твиттере обратился к бывшему тренеру каталонцев .

Спасибо за все разговоры, которые заставили меня развиваться как на поле, так и вне его. Пожелаю только самого хорошего и успехов в следующих главах карьеры.

Сегодня завершился цикл очень важного для меня человека. Я хочу поблагодарить тренера Эрнесто Вальверде за то, что он так хорошо принял меня в клубе. Он сыграл основополагающую роль в моей адаптации в Испании.