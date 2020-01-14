Артур: «Вальверде хорошо принял меня в „Барселоне“, благодарю его за это»

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело в твиттере обратился к бывшему тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде.
Спасибо за все разговоры, которые заставили меня развиваться как на поле, так и вне его. Пожелаю только самого хорошего и успехов в следующих главах карьеры.
Сегодня завершился цикл очень важного для меня человека. Я хочу поблагодарить тренера Эрнесто Вальверде за то, что он так хорошо принял меня в клубе. Он сыграл основополагающую роль в моей адаптации в Испании.
Hoje se encerra um ciclo de uma pessoa muito importante desde a minha chegada ao FC Barcelona. Estou aqui para agradecer ao treinador Ernesto Valverde por ter me recebido tão bem no clube. Foi fundamental na minha adaptação na Espanha. pic.twitter.com/oMfo9OLzqY— Arthur Melo (@arthurhromelo) 14 января 2020 г.
Напомним, вместо Вальверде на пост главного тренера «Барсы» назначен Кике Сетьен.