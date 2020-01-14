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Артур: «Вальверде хорошо принял меня в „Барселоне“, благодарю его за это»

сегодня, 15:31

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело в твиттере обратился к бывшему тренеру каталонцев Эрнесто Вальверде.

Спасибо за все разговоры, которые заставили меня развиваться как на поле, так и вне его. Пожелаю только самого хорошего и успехов в следующих главах карьеры.

Сегодня завершился цикл очень важного для меня человека. Я хочу поблагодарить тренера Эрнесто Вальверде за то, что он так хорошо принял меня в клубе. Он сыграл основополагающую роль в моей адаптации в Испании.

Напомним, вместо Вальверде на пост главного тренера «Барсы» назначен Кике Сетьен.

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