Кияев: «Деспотович останется в „Оренбурге“ минимум до конца сезона»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что нападающий останется в команде минимум до конца сезона. Ранее сообщалось, что Деспотович может продолжить карьеру в «Сочи».

У Джордже Деспотовича заканчивается контракт, но я еще перед Новым годом сделал предложение по поводу продления соглашения - он, видимо, думает. Этот сезон он точно доигрывает в нашем клубе.

С кем-то уже договорились, как с Сергеем Тереховым и Андреем Малых, с кем-то, кто нам не очень подходит по разным причинам, будет расторгать контракты. В основном состав остается прежним.