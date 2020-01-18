Айдамиров - о контракте Глушакова: «Будем разговаривать в мае»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о ситуации с контрактами игроков своей команды - полузащитников Дениса Глушакова и Олега Иванова, нападающих Магомеда Митришева и Абубакара Кадырова, а также других футболистов.
Будем разговаривать в мае. Мы знаем их пожелания, они — наши. Всё обсудим. Сейчас надо говорить не о контрактах, а исправлять ситуацию, в которой оказались. Я говорю о позиции клуба в турнирной таблице. Каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию и быть на том месте, которое мы заслуживаем.