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Ганчаренко: «Караев произвёл приятное впечатление»

сегодня, 09:30

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал решение московского клуба пригласить на первый тренировочный сбор 24-летнего нападающего клуба КАМАЗ Давида Караева.

Караев произвёл приятное впечатление по тем видео, по которым мы смотрели. Решили посмотреть на него, чтобы оценить его возможности. У него немного другие качества, если сравнивать со Шкуриным. Караев больше работает спиной, между линиями, разворачивается с мячом, отыгрывается.

Но посмотрим ещё, всё-таки это пока первые впечатления, они могут быть обманчивы, потому что оценить игрока полноценно можно только тогда, когда он вольётся в коллектив. Самое важное, после игр в конце сбора у тренерского штаба будет лучшая оценка игры Караева и того же Шкурина.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 09:52
Удачи ЦСКА с пополнением!
cska plus
cska plus
сегодня в 09:37
Надо тщательно рассматривать и не ошибиться.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:34
Ждем окончательного решения по трансферам.
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