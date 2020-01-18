Ганчаренко: «Караев произвёл приятное впечатление»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал решение московского клуба пригласить на первый тренировочный сбор 24-летнего нападающего клуба КАМАЗ .

Караев произвёл приятное впечатление по тем видео, по которым мы смотрели. Решили посмотреть на него, чтобы оценить его возможности. У него немного другие качества, если сравнивать со Шкуриным. Караев больше работает спиной, между линиями, разворачивается с мячом, отыгрывается.

Но посмотрим ещё, всё-таки это пока первые впечатления, они могут быть обманчивы, потому что оценить игрока полноценно можно только тогда, когда он вольётся в коллектив. Самое важное, после игр в конце сбора у тренерского штаба будет лучшая оценка игры Караева и того же Шкурина.