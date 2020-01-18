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Тарханов: «Ажиотаж вокруг „Матча всех звезд“ РПЛ был бы большой»

сегодня, 11:45

Российский тренер Александр Тарханов накануне звездного уик-энда в КХЛ оценил возможность проведения такого же мероприятия в РПЛ.

Такие матчи всегда интересны зрителям, собираются же сборные звезд Востока и Запада в хоккее. Иностранцы у нас и сейчас хорошие, можно собрать команду. Витселя и Халка пригласить… Тем более что стадионы новые, ажиотаж был бы большой.

Ранее бывший российский футболист Евгений Алдонин также оценил данную инициативу

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:27
интересно !
но дорого, наверное, обойдётся ?
drug01
drug01
сегодня в 12:23
Надо посмотреть!
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:15
Маловероятно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:55
Наверно народу был бы интересно.....посмотреть на Халка, Витселя, Лава, Корвалью, Велиттона, Данни, Хонду, Вальбуэну, Диарра, Карадениза, Понтуса и пр...

...неплохая затея....
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