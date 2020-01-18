Тарханов: «Ажиотаж вокруг „Матча всех звезд“ РПЛ был бы большой»

Российский тренер Александр Тарханов накануне звездного уик-энда в КХЛ оценил возможность проведения такого же мероприятия в РПЛ.
Такие матчи всегда интересны зрителям, собираются же сборные звезд Востока и Запада в хоккее. Иностранцы у нас и сейчас хорошие, можно собрать команду. Витселя и Халка пригласить… Тем более что стадионы новые, ажиотаж был бы большой.
Ранее бывший российский футболист Евгений Алдонин также оценил данную инициативу.
но дорого, наверное, обойдётся ?
но дорого, наверное, обойдётся ?
...неплохая затея....
...неплохая затея....