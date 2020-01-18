ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме»

сегодня, 09:45

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о физической форме голкипера Игоря Акинфеева, а также в шутку рассказал, как за собой следит ассистент Сергей Овчинников.

Конечно, Игорь Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме. Это понятно. И, конечно, Овчинников. Для него святое — каждый день взвешиваться. Там уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось, только кофе, и больше ничего нет, а он всё взвешивается и взвешивается.

Ранее Ганчаренко прокомментировал решение московского клуба пригласить на первый тренировочный сбор 24-летнего нападающего клуба КАМАЗ Давида Караева.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «Караев произвёл приятное впечатление»
Сегодня, 09:30 Комментарии3
Айдамиров - о контракте Глушакова: «Будем разговаривать в мае»
Сегодня, 09:06 Комментарии1
Ганчаренко: «Шкурин – агрессивный и настойчивый, ЦСКА этого и не хватало»
Вчера, 22:40 Комментарии15
Медведев: «Посмотрим, как проявит себя в „Зените“ лучший игрок Казахстана»
Вчера, 20:34 Комментарии55
Игрокам «Машук-КМВ», делавшим ставки на матчи, грозит дисквалификация
Вчера, 19:33 Комментарии5
Ларссон: «Весной „Спартаку“ нужно проводить каждый матч на максимуме»
Вчера, 16:42 Комментарии18
Обсудить
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:55
Домик N43 после капремонта...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100