Ганчаренко: «Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о физической форме голкипера Игоря Акинфеева, а также в шутку рассказал, как за собой следит ассистент Сергей Овчинников.
Конечно, Игорь Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме. Это понятно. И, конечно, Овчинников. Для него святое — каждый день взвешиваться. Там уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось, только кофе, и больше ничего нет, а он всё взвешивается и взвешивается.
Ранее Ганчаренко прокомментировал решение московского клуба пригласить на первый тренировочный сбор 24-летнего нападающего клуба КАМАЗ Давида Караева.