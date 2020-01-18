Ганчаренко: «Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме»

Главный тренер ЦСКА рассказал о физической форме голкипера , а также в шутку рассказал, как за собой следит ассистент Сергей Овчинников.

Конечно, Игорь Акинфеев приехал на сборы в оптимальной форме. Это понятно. И, конечно, Овчинников. Для него святое — каждый день взвешиваться. Там уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось, только кофе, и больше ничего нет, а он всё взвешивается и взвешивается.