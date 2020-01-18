Боков: «К сожалению, сейчас реально существует проблема гаджетов»

Тренер академии ЦСКА рассказал, с какими проблемами сталкивается при работе с современными молодыми футболистами.

Задача тренера вытащить по крупицам из талантливого игрока скрытую в нем изюминку, но по большей части зависит от самого человека. Многим талантам мешает лень, другим не хватает характера.

К сожалению, сейчас реально существует проблема гаджетов. Молодежь с утра до вечера сидит перед экраном. Даже проблемы алкоголя и девочек отошли на второй план.

Молодежь видит примеры профессионализма Акинфеева, Березуцких и других ребят и понимает, как надо себя готовить к профессиональному футболу. Уже в 16 лет все ребята знают, что значит быть профессионалом. Но гаджеты…

Переход из академии в молодежку очень сложен психологически для ребят. Парень может быть одарен от бога, но ментально не способен противостоять проблемам взаимоотношений с более старшими товарищами, каким-то житейским моментам. Не хватает характера. Кстати, сейчас мало по-настоящему характерных парней. Нет стержня. Задача тренеров в том числе подготовить подопечных к выпуску и с психологической точки зрения. Иногда получается, иногда, к сожалению, нет. Боязнь ошибиться, боязнь не понравится другому наставнику многих выбивает из колеи.