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Боков: «К сожалению, сейчас реально существует проблема гаджетов»

сегодня, 10:29

Тренер академии ЦСКА Максим Боков рассказал, с какими проблемами сталкивается при работе с современными молодыми футболистами.

Задача тренера вытащить по крупицам из талантливого игрока скрытую в нем изюминку, но по большей части зависит от самого человека. Многим талантам мешает лень, другим не хватает характера.

К сожалению, сейчас реально существует проблема гаджетов. Молодежь с утра до вечера сидит перед экраном. Даже проблемы алкоголя и девочек отошли на второй план.

Молодежь видит примеры профессионализма Акинфеева, Березуцких и других ребят и понимает, как надо себя готовить к профессиональному футболу. Уже в 16 лет все ребята знают, что значит быть профессионалом. Но гаджеты…

Переход из академии в молодежку очень сложен психологически для ребят. Парень может быть одарен от бога, но ментально не способен противостоять проблемам взаимоотношений с более старшими товарищами, каким-то житейским моментам. Не хватает характера. Кстати, сейчас мало по-настоящему характерных парней. Нет стержня. Задача тренеров в том числе подготовить подопечных к выпуску и с психологической точки зрения. Иногда получается, иногда, к сожалению, нет. Боязнь ошибиться, боязнь не понравится другому наставнику многих выбивает из колеи.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о зависимости молодых игроков от компьютерных игр. 

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112910415
112910415
сегодня в 13:41
и проблема нерешаема
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 13:05
Все верно.
Clavан
Clavан
сегодня в 13:05
И кони с телефонами по полю ходят, а потом судья виноват.
mensk
mensk
сегодня в 12:21
А что более серьезной причины проблем не смогли найти?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:08
Потому что из системы воспитания футболистов исключено ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,не говоря уже о перспективах ВЫСШЕГО профессионального(Спортивное не считаю таковым). Если цель одна :Добраться до взрослого контракта,терпеть,уцепившись в лавку запасного,а потом думать,что после окончания "карьеры" футболиста можно всю жизнь баклуши околачивать,то о каком росте может идти речь? У нас ведь психология иная,это Месси и Роналду никакого образования не надо.Но они-гении,во-первых, а во-вторых-с другим видением мира,чем пока ещё русский человек(независимо от национальности).Но скоро успешно выровняемся,лет через сто.Кого те,с кого мы пример берём,откажутся от этого пути и вернутся на общечеловеческий-путь личного совершенствования.
artr-90
artr-90
сегодня в 11:50
Как по мне это в первая очередь проблема старых 30нов-физруков, которые не в состоянии извлечь пользу из интереса молодежи современными технологиями.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:44
Характер развивают с пелёнок а сейчас из детей делают роботов без силы, воли и характера, начинается с момента когда за ним бегают по квартире с ложечкой каши, с 1-го по 11-ый класс провожают и встречают из школы и на соревнования водят, чтобы был характер мальчик сам должен биться за всё в том числе в драке с пацанами и родителям не нужно приходить и разбираться с малышами за своего отпрыска.
drug01
drug01
сегодня в 11:22
Электронная чума гробит футбол!!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 10:57
Кстати, сейчас мало по-настоящему характерных парней. Нет стержня.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1161626/bokov-maksim-cska
Сложно назвать парнем человека с подворотами на курьих ножках, с вейпом и модной стрижкой, особенно когда такое существо от девушки с 3 метров не отиличшь
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