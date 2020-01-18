Моуриньо раскритиковал решения судей в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Тоттенхэма» выразил недовольство работой судей в матче 23-го тура АПЛ с «Уотфордом»:

Пусть решения VAR обсуждают эксперты. Газзанига выполнил свою работу и сделал важный сэйв.

Судьи не обсуждали момент, когда необходимо было назначить пенальти. Однако они решили просмотреть тот эпизод, в котором одиннадцатиметрового не было. К тому же судьи не показали красные карточки, которые должны были быть. Очень плохие решения.

Я люблю и уважаю технологию определения взятия ворот.