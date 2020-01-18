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Моуриньо раскритиковал решения судей в матче с «Уотфордом»

сегодня, 19:08
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд0 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо выразил недовольство работой судей в матче 23-го тура АПЛ с «Уотфордом»:

Пусть решения VAR обсуждают эксперты. Газзанига выполнил свою работу и сделал важный сэйв.

Судьи не обсуждали момент, когда необходимо было назначить пенальти. Однако они решили просмотреть тот эпизод, в котором одиннадцатиметрового не было. К тому же судьи не показали красные карточки, которые должны были быть. Очень плохие решения.

Я люблю и уважаю технологию определения взятия ворот.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 21:37
Теперь он после каждого невыигранного матча будет на судей жаловаться?
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 21:19
Правильно Маур говорит, тут вижу умников полно всплакнул, вздрачнул, просто никто не любит правду мяч линию не пересек полностью но там была рука, какие то двойные стандарты
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 20:48
Путь в английский пердив открыт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:21
И по щеке его скатилась скупая мужская слеза!!!
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 20:17
О чём он? Чистый гол. Жозе в своем репертуаре.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:54
тренеришка в своем стиле
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:50
"судьи судьи судьи"
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:28
Времена Маура прошли.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:27
Виноват конечно не Моур.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:19
Узнаю "Особенного"))
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 19:15
А что ему ещё остаётся делать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:12
Началось..
Леви, готовь неустойку.
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