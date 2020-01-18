Пиоли: «При Ибрагимовиче вырос уровень каждого игрока „Милана“»

Главный тренер «Милана» похвалил форварда «россонери» и поделился мнением перед предстоящей игрой 20-го тура Серии А с «Удинезе»:

Ибрагимович доказывает, что он не просто имя или талисман. Он манна небесная.

Он не хочет проигрывать даже в двухсторонках, не говоря об официальных играх. Он все делает с большим желанием и качеством, что не может не отражаться на его одноклубниках.

Уровень каждого футболиста «Милана» вырос при появлении Ибрагимовича. Златан сердится, когда видит, что кто-то не полностью выкладывается.

Мы в хорошей форме как физически, так и психологически. Нам необходимо набирать очки, потому что первая часть сезона вышла не такой, какой бы нам хотелось.

«Милан» нащупывает баланс. Все игроки готовы к прессингу соперника на любом участке поля. Нам необходимо верить, что мы способны забивать и не пропускать.