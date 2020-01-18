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Пиоли: «При Ибрагимовиче вырос уровень каждого игрока „Милана“»

сегодня, 19:59
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеЗавтра в 14:30 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли похвалил форварда «россонери» Златана Ибрагимовича и поделился мнением перед предстоящей игрой 20-го тура Серии А с «Удинезе»:

Ибрагимович доказывает, что он не просто имя или талисман. Он манна небесная.

Он не хочет проигрывать даже в двухсторонках, не говоря об официальных играх. Он все делает с большим желанием и качеством, что не может не отражаться на его одноклубниках.

Уровень каждого футболиста «Милана» вырос при появлении Ибрагимовича. Златан сердится, когда видит, что кто-то не полностью выкладывается.

Мы в хорошей форме как физически, так и психологически. Нам необходимо набирать очки, потому что первая часть сезона вышла не такой, какой бы нам хотелось.

«Милан» нащупывает баланс. Все игроки готовы к прессингу соперника на любом участке поля. Нам необходимо верить, что мы способны забивать и не пропускать.

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Все комментарии
max74
max74
сегодня в 21:55
Да
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:38
Стыдно халявить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:36
Теперь у Сусо просто нет выбора: либо начать бегать, либо в лазарет со сломанным носом. Впрочем есть ещё спасительный вариант с трансфером.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:28
Уволили одного фанатика Гаттузо, а потом поняли, что в команде, особенно молодой, всегда нужен фанатик-лидер, и наняли Ибрагимовича. Златан — побаще фанатик, чем Гаттузо и кто-либо еще. Он как маньяк-потрошитель, злопамятный и хладнокровный псих, жуткий как лес самоубийц в Японии, может годами ждать, чтобы отомстить чуваку, который сделал ему подкат, тогда как Рино просто вспыльчивый драчун с гастритом, который быстро остывает и готов на компромиссы. У Златана эго размером с Юпитер. Не удивлюсь, если закончит карьеру только в реанимации.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 20:06
Удинезе в клочья порвем)
Старуха точно в обморок уйдет((!!
VIPded
VIPded
сегодня в 20:05
Удачи Милану со Златаном!!!
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